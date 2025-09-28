El riotinteño José Carlos 'coloca' a un juvenil de Nerva en el Sevilla

Raúl Martínez en un reciente partido con el juvenil del Sevilla FC

«Raúl es un extremo ambidiestro que suele desenvolverse por la banda derecha. Destaca especialmente por su buena visión de juego, por su regate y por su velocidad». Así define en su perfil de la red social Facebook el Ayuntamiento de Nerva al joven futbolista de la localidad serrana Raúl Martínez.

Le da la enhorabuena públicamente y le desea la mejor de las suertes en el futuro toda vez que acaba de fichar por los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club.

Raúl Martínez inició su carrera futbolística en la cantera nervense y actualmente su entrenador era el riotinteño José Carlos Fernández, que militó como futbolistas en clubes como el Recreativo de Huelva, el Córdoba, el Cartagena o el Rayo Vallecano, entre otros.