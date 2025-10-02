Sara Serrat anima a participar en el V Torneo 'Ningún Niñ@ sin Juguete': «Podemos ayudar a muchas familias»

El Torneo Benéfico 'Ningún Niñ@ sin Juguete' alcanza este 2025 su quinta edición, que se celebrará los próximos días 20 y 21 de diciembre. Ya están las inscripciones abiertas para participar en una competición que ha hecho mucho bien en los últimos años.

Toda la recaudación de cada edición ha sido destinado a la campaña navideña de Cáritas en la parroquia de Cristo Sacerdote de Huelva. Su colaboración siempre ha contribuido a que los Reyes Magos lleguen a todos los hogares onubenses y no haya niños sin regalos.

Al frente de la organización del torneo está la exportera internacional Sara Serrat, que ha militado en equipos como el Sporting Club de Huelva, el Sevilla FC, el Racing de Santander y Real Oviedoy que, entre otros proyectos, tiene una academia de fútbol.

«Estoy muy contenta de que podamos celebrar la quinta edición de este torneo. Es muy importante que el fútbol vaya de la mano de lo solidario, que a través del deporte creemos valores en las futuras generaciones», declara a Huelva24.

Serrat defiende que se trata de un torneo que «tenemos que seguir celebrando año tras porque podemos ayudar a muchas familias que lo necesitan a que cada Navidad siga siendo mágica».

Inscripciones

Las inscripciones del torneo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y la Autoridad Portuaria, ya están abiertas y se pueden realizar al través del número de teléfono 600 36 71 45.

Se han establecido en la categoría femenina la participación de equipos alevines e infantiles, que disputarán los partidos el 20 de diciembre, quedando para el día 21 los encuentros de los equipos masculinos, de las edades benjamín y alevín. Todos ellos disfrutarán de un gran ambiente de convivencia, solidaridad y deportividad.

Desde la organización resaltan que este torneo es una oportunidad única de unir deporte, diversión y solidaridad en fechas navideñas y se anima a todos los onubenses a participar o asistir como público, contribuyendo así a esta causa.