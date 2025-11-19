El onubense Carlos González debutará en Cuenca como jugador de la Asobal

El jugador onubense Carlos González, lateral izquierdo de 25 años y 1,90 metros, debutará en la máxima categoría del balonmano español, la liga Asobal, con el Rebi Cuenca.

Además de haber sido internacional absoluta con la selección española de balonmano playa, el lepero ha pasado anteriormente, y antes de cumplir su sueño de debutar en la Asobal, por conjuntos como Palma del Río, Trops Málaga, Oviedo y Lanzarote en División de Honor Plata.

Boom 💥



Bienvenido, Carlos González 😊



➡️ Lateral izquierdo de 25 años que procede del PAN Moguer y que firma con nosotros de aquí a final de temporada‼️



A darlo todo, Carlos 💪#Cuencacopón pic.twitter.com/CKkgv9eWHu — REBI Balonmano Cuenca 🌪️ (@BMCdadEncantada) November 19, 2025

Llevaba en Moguer, a las órdenes de Javier Ollero en el PAN, desde el inicio de temporada, anotando 60 goles en nueve encuentros y siendo el máximo anotador de su equipo, que está situado en la zona media-alta de la clasificación en el grupo F de la Primera Nacional.

«Estoy feliz de poder debutar en la máxima categoría del balonmano nacional, la liga Asobal. Vamos con todo Rebi Cuenca«, ha señalado el propio Carlos González en sus redes sociales tras confirmarse este mismo miércoles el fichaje.