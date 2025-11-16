El PAN Moguer activa el turbo ante Melilla (31-27)

Esta temporada 2025-26 se presumía que el Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer tenía mejor plantilla y más posibilidades de mirar hacia arriba que de sufrir por la parte baja y ahora mismo el equipo está respondiendo a las expectativas. Tras dos derrotas, el conjunto amarillo ha logrado colocarse quinto en la clasificación del grupo F de la Primera Nacional al encadenar tres victorias, la última por 31-27 ante el Melilla Ciudad del Deporte.

El equipo que dirige Javier Ollero va dando muestras de una mecánica de juego fluida y efectiva. Este sábado en el Pabellón Zenobia demostró de nuevo que está poniendo los pilares con solidez, con vistas a seguir creciendo, sobre todo en la segunda parte, en la que activó el turbo tras resistir en la primera.

El partido comenzó con un rival muy enchufado, que mantuvo una ventaja de dos goles en el marcador, hasta que en el minuto 20 se puso cuatro tantos arriba (7-11). Tras el paso por el vestuario el PAN se colocó a un gol, pero continuó por detrás en los parciales siguientes.

A menos de 20 minutos perdía 16-19 y co un parcial de 4-2 se puso 20-21, para despegar definitivamente en los tres últimos parciales. Desde que se situó 23-22 fue ampliando la ventaja con una buena defensa y contataque y también con soluciones en estático ante un Melilla venido a menos. A cinco minutos para el final el PAN Moguer ganaba 28-24 y cerró el duelo con un definitivo 31-27 que le refuerza en sus aspiraciones.

Máximos goleadores

Destacó en el encuentro la figura de Javi Rengel, autor de 9 tantos. Cinco marcó Pedro Medina y cuatro firmaron Antonio Soriano e Iván Pérez.