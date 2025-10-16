El IES La Orden inicia la Liga ante Oviedo con el objetivo de rendir «tan bien como sabemos hacerlo»

La emoción de la liga vuelve el próximo domingo a las canchas onubenses con el debut del vigente campeón. El Club Bádminton IES La Orden se estrenará en el Top 10 Iberdrola el próximo domingo día 19 de octubre a partir de las 11.30 horas frente a Oviedo. Los albiazules, que descansaron en la primera jornada, saltarán a la pista del Polideportivo Andrés Estrada con muchas ganas de lograr su primera victoria y dar la batalla por el undécimo título liguero.

En su primera cita en la liga Oviedo ya venció a Astures y colidera el Grupo A empatado a 3 puntos con San Fernando Valencia que se impuso al Alicante Intercity. El director deportivo del Recreativo IES La Orden, Paco Ojeda, confía en las opciones del conjunto albiazul para derrotar a los ovetenses.

Un debut «exigente»

«El debut va a ser exigente ante uno de los equipos más fuertes del grupo, y candidato también al título de liga, que vendrá a Huelva con el objetivo de defender su opciones», asegura el técnico onubense. El conjunto albiazul afronta el reto con ilusión y muchas ganas. Además, ha llegado el momento de que las nuevas incorporaciones se integren en el equipo y que «rindamos tan bien como sabemos hacerlo», señala Ojeda.

El club onubense ha reforzado su bloque femenino con el fichaje de tres deportistas. Esta temporada se incorporan al grupo la jugadora turca Neslihan Arin, la almeriense Cristina Teruel, cedida por el Club Deportivo Bádminton Huelva, y la toledana Silvia Redondo. Se mantienen una temporada más Laura Santos, Vivien Sandorhazi y Hristomira Popovska. El bloque masculino está integrado por Pablo Abián, Alejandro Pérez, Álvaro Morán, Mark Caljow y Milosz Bochat.

El encuentro que enfrentará al Recreativo IES La Orden y a Oviedo se disputará el próximo domingo día 19 de octubre a partir de las 11.30 horas en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada. Podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la Federación Española de Bádminton: https://www.youtube.com/BadmintonSpain

El club onubense cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, Huelva Original, Fundación Unicaja, Diputación de Huelva, Junta de Andalucía, Aguas de Huelva, Hotel Martín Alonso Pinzón, Rótulos Vanda, Federación Andaluza de Bádminton y Conquero Autorenting y Papelería Enclave con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte.