Huelva deja de ser la única provincia de Andalucía sin campo de rugby homologado

La concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio; junto al presidente del CD Rugby Tartessos, Ricardo Zarso; y el coordinador deportivo del club, Ramón Piedras, han presentado el torneo inaugural del nuevo campo de rugby del parque Juan Duque, que tendrá lugar este sábado, a partir de las 10,00 horas, con acceso gratuito.

La concejal ha explicado que el próximo sábado «vamos a poder disfrutar del mejor rugby de la mano de los jugadores del Club Rugby Tartessos», que junto al Club Rugby Universidad del Algarve y del Club Rugby Badajoz, «van a ofrecer una gran espectáculo, con el que el nuevo campo de rugby se va a llenar de vida y en el que seguro la deportividad y la espectacularidad que caracteriza al rugby van a ser protagonistas».

Ubicada en el barrio del Torrejón de la capital, se trata, según ha continuado Rubio, de una nueva dotación deportiva de primer nivel para el disfrute de todos los onubenses, «que se inaugura de forma oficial con este torneo, organizado en el marco de la II Feria del Legado Británico, ya que sin duda el rugby es uno de los deportes más británicos por excelencia, junto con el fútbol y el tenis».

En este sentido, el presidente del club Tartessos ha recordado que existen noticias del primer partido de rugby jugado en Huelva en 1906. «Sin embargo, desde entonces, la trayectoria en nuestra tierra ha sido bastante irregular, una tendencia que esperamos que ahora cambie ya que Huelva era la única provincia andaluza que no contaba con un campo de rugby homologado y el contar por fin con unas instalaciones deportivas adecuadas nos va a facilitar mucho la promoción de nuestro deporte, esperamos que esto sea un antes y un después en la historia del rugby en Huelva y del deporte de en general», ha abundado.

La presentación del torneo ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Huelva h24

Respecto al torneo, según ha contado Zarso, el partido inaugural contará con el saque de honor de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y tendrá al rugby femenino como protagonista, ya que se enfrentarán los equipos femeninos del CD Rugby Tartessos y del Club Rugby Universidad del Algarve, «porque era una ocasión en la que merecía la pena intentar darle relevancia este deporte que, si el rugby es minoritario en Huelva, en la categoría femenina es todavía más».

Además de este partido, ha explicado el coordinador deportivo del club, Ramón Piedras, el día comenzará con una exhibición de las categorías inferiores del club onubense.

Jornada lúdica

A continuación se disputará el partido de rugby femenino comentado anteriormente y seguidamente el equipo sénior del Tartessos se enfrentarán al CD Rugby Badajoz, «un equipo bastante fuerte, muy competitivo, por tanto será un buen partido para iniciar la temporada y la pretemporada».

Por último, jugarán los chicos del sub-18, contra los chicos del Badajoz, y una vez finalizada la jornada deportiva dará comienzo la jornada lúdica con el tercer tiempo, «rato que aprovecharemos para estar juntos y compartir un ratito de convivencia».