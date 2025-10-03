Así sería el trazado de un circuito de Fórmula 1 por las calles de Huelva: «Sería extremadamente rápido»

En el mundo de las redes sociales, y en este caso más concretamente de TikTok, se ve prácticamente de todo. A nivel de Huelva, uno de los últimos episodios reseñables se encontraría en un posible trazado imaginario de un circuito de Fórmula 1 por las calles de la capital.

Hay un perfil, que lleva por nombre f1circuitosurbanos, que diseña y crea circuitos urbanos en los lugares que sus seguidores le solicitan. Uno de ellos, @AaronGorman, le pidió hace un par de días que hiciera uno por Huelva y no deja de ser curioso apreciar el vídeo y el trazado que le sugiere.

A lo largo de una distancia de 4,4 kilómetros de recorrido, atraviesa parte del casco urbano con salida y llegada en la zona del Puerto de Huelva y pasando por lugares bastante emblemáticos de la capital.

Muchos de los seguidores de la página hacen comentarios sobre el original circuito urbano, como por ejemplo «lo de pasar por la puerta de la Policía Local y Nacional me parece ideal», «en Huelva tal y como están las carreteras no ganarían para llantas», «fin de semana fatal para los autobuses de Damas» o «si no pasa por el Colombino no mola».