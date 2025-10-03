Así sería el trazado de un circuito de Fórmula 1 por las calles de Huelva: «Sería extremadamente rápido»

Atravesaría parte del casco urbano a lo largo de casi cuatro kilómetros y medio de recorrido

En el mundo de las redes sociales, y en este caso más concretamente de TikTok, se ve prácticamente de todo. A nivel de Huelva, uno de los últimos episodios reseñables se encontraría en un posible trazado imaginario de un circuito de Fórmula 1 por las calles de la capital.

Hay un perfil, que lleva por nombre f1circuitosurbanos, que diseña y crea circuitos urbanos en los lugares que sus seguidores le solicitan. Uno de ellos, @AaronGorman, le pidió hace un par de días que hiciera uno por Huelva y no deja de ser curioso apreciar el vídeo y el trazado que le sugiere.

A lo largo de una distancia de 4,4 kilómetros de recorrido, atraviesa parte del casco urbano con salida y llegada en la zona del Puerto de Huelva y pasando por lugares bastante emblemáticos de la capital.

@f1circuitos_urbanos Respuesta a @Aaron Gorman Circuito urbano en Huelva #parati #fyp #circuito #urbano #huelva #formula1 #f1 ♬ Formula 1 Theme - Brian Tyler

Muchos de los seguidores de la página hacen comentarios sobre el original circuito urbano, como por ejemplo «lo de pasar por la puerta de la Policía Local y Nacional me parece ideal», «en Huelva tal y como están las carreteras no ganarían para llantas», «fin de semana fatal para los autobuses de Damas» o «si no pasa por el Colombino no mola».

