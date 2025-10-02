El rincón de Huelva que te hará sentir como en Mykonos: casas blancas y balcones azules que te transportarán hasta la isla griega

La provincia de Huelva está repleta de encanto. En sus comarcas y localidades hay una luz especial y distintos colores que perfilan su patrimonio arquitectónico y natural. En las bellas estampas de sus exquisitos paisajes es fácil reconocer fragmentos de otros lugares del mundo, ambientes y situaciones que permiten viajar sin salir del territorio onubense.

Una de esas analogías podría llevarnos a la icónica isla griega de Mykonos, famosa por sus casas blancas perfiladas de azul, con balcones por los que se extienden sinuosas plantas. Pero esta hija de la familia que forman las islas Cícladas, también es conocida por sus espectaculares playas, con tonos preciosos tonos azulados.

La mirada más estética podría encontrar rincones de ese destino griego entre las calles y casas del centro histórico de Ayamonte, donde la luz proyectada por el sol ha inspirado a muchos pintores y poetas para su producción artística.

Balcones de una vivienda de Ayamonte TIKTOK

Un video en la red social TikTok de una ciudadana portuguesa enamorada de Ayamonte muestra un pedacito de la ciudad del Guadiana que podría transportarnos a territorio helénico. Destacan en el fondo blanco de su fachada, por encima del trajín de comercios y cafeterías, los marcos azulados de los ventanales, del mismo color que las plataformas de los balcones, con rejas metálicas negras de las que cuelgan macetas con flores rojas, a las que se cosen las sombras proyectadas hacia la cal. Y entre uno y otro balcón, círculos de esparto conteniendo un dibujo en espiral completan el cuadro que merece la pena detenerse a contemplar sin prisa.

#spain #andalucia #viajar #photo #summer @elizabeth_ministro Sol, mar e charme andaluz ☀️🌊 Ayamonte e Isla Canela: o destino perfeito para dias leves. Sol na pele, mar aos pés e tapas irresistíveis no prato! 🌞🍤 Pores do sol inesquecíveis e aquele clima de verão que a gente nunca quer que acabe! ✨ Sunshine, sea, and Andalusian charm ☀️🌊 Ayamonte and Isla Canela: the perfect escape for slow days. Sun on the skin, sea at your feet, and irresistible tapas on your plate! 🌞🍤Golden sunsets, and that endless summer feeling! ✨ . #travel #verao @Spain @islacanelaa!! @Ayamonte citi 👻 @islacanela.com @andalusialifestyle ♬ som original - ElizabethMinistro

Lo hace esta portuguesa, llamada Elizabeth Ministro, en un video en el que recorre el Ayamonte y la playa de Isla Canela, mientras ensalza sus virtudes.

Ayamonte es una puerta de ida y vuelta a Portugal y por allí pasan muchos portugueses en busca de su esencia y españoles antes de dar el salto al país hermano. A muchos portugueses les encanta cruzar el río y disfrutar de la localidad onubense.

Equilibrio y paz

Ministro asegura que Ayamonte es una ciudad pintoresca y se aprecia en los cafés, los restaurantes, las tapas, las plazas… «Nos sentimos muy bien», dice, en oposición al Algarve, que considera «caótico y caro».

«En Ayamonte e Isla Canela encontramos equilibro y paz», valora. También aprecia la cercanía a la playa, el poder ir moverse en bicicleta y la posibilidad de disfrutar de un paseo en barco entre la ciudad ayamotina y la vecina Villarreal de San Antonio, en la otra orilla del Guadiana, algo que considera «una delicia».