Triplete histórico de Zakaria Boufaljat en el Cross Internacional del Aceite: «Voy con todo para estar con España en el Europeo»

El prestigioso Cross Internacional del Aceite alcanzó su cuadragésima edición en Torredonjimeno (Jaén) y un año más el ganador fue Zakaria Boufaljat. El atleta onubense, del Nerja Atletismo, se ha convertido en el primero de la historia en ganar tres ediciones de esta importante competición del campo a través nacional, que cada año reúne a grandes especialistas.

Boufaljat se impuso con una marca de 27:59, superando a dos importantes atletas internacionales como Roberto Aláiz y (28:11) e Ignacio Fontes (28:20). La cuarta plaza fue para Reda El Mouaziz (28:47) y David Palacio (29:06) logró la quinta. Completaron el top-10 Andrés Estepa (29:13), Mourad Ed Dafali (29:21), Daniel García Gavilán (29:24), Fabián Manrique (29:33) y Alberto Casas (29:37).

«Primera vez en la historia que alguien lo hace de forma consecutiva», manifesta a Huelva24 el deportista residente en El Rompido, que tiene claro cuál es su objetivo en la recta final del año. «Voy tratar de hacer una buena temporada de cross e intentar estar cerca de la selección para ir al Campeonato de Europa. Yo voy con todo para estar con España en Europeo», asegura.

Próximas pruebas

Zakaria Boufaljat se probará en la distancia del 5k dentro del 21k Ciudad de Huelva, el 2 de noviembre, y después regresará al campo a través para batirse el cobre con el resto de atletas que también aspiran a ser internacionales.

El 9 de noviembre estará en el Cross Internacional de Itálica y el 22 en el Cross de Atapuerta, que será además Campeonato de España de Clubes. Después completará su calendario con alguna de las pruebas puntuables.

En cuanto cómo se han ido desarrollando sus entrenamientos, explica que comenzó un poco más tarde que otros años al ser en este 2025 el Campeonato de España al Aire Libre en septiembre, pero que todo ha ido «bastante bien», a pesar de algunos problemas que aparece «casi siempre», pero que ha podido «salvar bien y seguir adelante».

«Con respecto a otros años en estas fechas creo que estoy más o menos igual, así que me siento contento por esa parte», declara Boufaljat, un atleta acostumbrado a pelear intensamente en todas las situaciones. Su esfuerzo que ya le llevó a ser de los elegidos para representar a España en años anteriores y busca actualizar esa experiencia.

Patrocinio del Ayuntamiento de Huelva

Actualmente el gran apoyo institucional con el que cuenta es el del Ayuntamiento de Huelva, respaldo por el que se siente «muy agradecido», porque supone para él contar con «la oportunidad de seguir creciendo y manteniéndome a este nivel para competir con los mejores».