Primark remodela su tienda en Holea Huelva: estas son las novedades

Primark ha inaugurado su tienda renovada del centro comercial Holea con un diseño nuevo y contemporáneo. Esta mejora forma parte del compromiso continuo de Primark de invertir en el mercado español y ofrecer una gran experiencia en tienda a sus clientes y equipo. Este es el refit número 10 de Primark en España en los últimos dos años.

Inaugurada en 2013, Primark Huelva presenta una decoración renovada, nueva señalización, escaparates actualizados, cajas de luz y probadores reformados, que reflejan el último diseño de Primark. Una novedad destacada es la introducción de 9 cajas de autopago, que ofrecen a los clientes la flexibilidad de elegir entre pagar en cajas atendidas por el personal o en cajas de autopago.

Los clientes pueden seguir disfrutando de la amplia línea de artículos de moda, belleza, ocio y hogar de Primark, todo a unos precios increíbles por los que Primark es conocido. Con la llegada de la Navidad, también pueden encontrar artículos de fiesta de última hora, desde pijamas hasta adornos y regalos para toda la familia.

Los trabajadores de PrimarK en el centro comercial Holea de Huelva, exultantes de felicidad tras la remodelación de la tienda H24

Esther de las Heras, Head of Sales de Primark en España, afirmó que «estamos encantados de dar la bienvenida a los clientes a nuestra tienda recién renovada del centro comercial Holea de Huelva. Cada mejora se ha diseñado pensando en nuestros clientes y compañeros de equipo para mejorar aún más la experiencia en tienda".

"Agradecemos mucho a nuestro equipo su dedicación para hacer realidad este proyecto y esperamos dar la bienvenida tanto a nuestros clientes habituales como a nuevos visitantes para que disfruten de la tienda renovada», añadía.