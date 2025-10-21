Matsa se convierte en la primera empresa minera con un certificado de ahorro energético

Sandfire Matsa, que cuenta con tres operaciones mineras subterráneas y una planta de procesamiento en la provincia de Huelva, se ha convertido recientemente en la primera empresa minera en España en obtener un Certificado de Ahorro Energético (CAE), concedido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Gobierno reconoce de esta manera actuaciones que impulsen la eficiencia energética y favorezcan la transición hacia un modelo energético más sostenible y verde.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, la obtención de esta certificación coincide con la conmemoración del Día Mundial del Ahorro de Energía, que se celebra anualmente el 21 de octubre con el objetivo de «concienciar sobre la importancia de reducir el consumo energético, usar la energía de forma eficiente y promover la utilización de fuentes renovables».

Sandfire Matsa detalla que ha esado trabajando en este proyecto desde el inicio de 2025, con la colaboración de la consultora energética independiente SinCeO2 como sujeto delegado y la posterior verificación de un gestor autonómico, en este caso, la Secretaría General de Energía de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

Ahorro cuantificado

El Certificado de Ahorro Energético (CAE) emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a Sandfire Matsa garantiza que, «tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, ha conseguido un ahorro de energía final correspondiente a 1.655 MWh/año».

Al respecto, la compañía señala que esto ha sido posible «gracias al cambio de ángulo ejecutado en las aspas que extraen el aire en un ventilador principal de mina Aguas Teñidas, ubicada en Almonaster la Real». Esta modificación supone «una mejora en el desempeño del equipo sin que afecte ni a su funcionalidad ni a las condiciones ambientales en el interior de dicha mina«.

La empresa explica que los ventiladores principales son «elementos esenciales» en la minería subterránea. Su objetivo es «alcanzar una calidad de aire y condiciones ambientales que garanticen el confort de los operadores y operadoras en interior de mina«. Ya en 2017, las operaciones mineras onubenses de Sandfire iniciaron un proceso para automatizar todo su sistema de ventilación. Anteriormente, los ventiladores funcionaban de forma continua y a velocidad constante.

Actualmente, el 95% de los ventiladores de sus minas subterráneas se controlan a distancia: funcionando solo el número necesario, en las zonas y con el caudal requerido en cada momento. Esta apuesta por la eficiencia ha permitido a Sandfire Matsa ahorrar más de un 20% en consumo energético, asegura el comunicado.

Desde julio de 2022, el cien por cien de la energía eléctrica consumida por Sandfire Matsa está certificada mediante Garantías de Origen (GdO) como procedente de fuentes de energía renovable, según certificado emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La contratación de energía de origen renovable permite reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas a esta fuente a cero, disminuyendo tanto la huella de carbono como los impactos en el medio ambiente.