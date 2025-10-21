Un pueblo de Huelva muy conocido busca conserje para su ayuntamiento: estos son los requisitos y las fechas para solicitar el puesto

Interesante oferta de trabajo la que ha aparecido esta semana publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que se refiere al ayuntamiento de uno de los municipios de Huelva más conocidos y con una mayor población. Se trata de Isla Cristina, cuyo consistorio ha abierto un proceso selectivo para cubrir una plaza de conserje.

La oferta se integra en la Administración General, subescala Subalterna, y se cubrirá mediante concurso‑oposición. La convocatoria es de acceso libre y el plazo de presentación de solicitudes finalizará esta misma semana, el jueves día 25 de octubre, por lo que los candidatos/as que quieran optar al puesto deben actuar con celeridad.

Como viene publicado en el BOE, habrá dos ejercicios eliminatorios y una fase de méritos. En primer lugar, se celebrará un cuestionario de 100 preguntas tipo test sobre el temario oficial, con un tiempo máximo de 90 minutos. Y después tendrá lugar un segundo ejercicio, también eliminatorio, con 10 preguntas tipo test sobre un caso práctico relacionado con las funciones del puesto. Finalmente, en la fase de concurso, se valorará la experiencia profesional y la formación.

Podrán optar a este puesto de trabajo de conserje en el ayuntamiento de Isla Cristina aquellas personas que cumplan los requisitos generales previstos en la normativa de empleo público (nacionalidad, edad, capacidad funcional y demás condiciones). Y también se exige estar en posesión del Certificado de Escolaridad o una titulación equivalente.

Documentación

La participación en el proceso selectivo se formaliza mediante instancia general. Puede presentarse a través de la sede electrónica del ayuntamiento de Isla Cristina o en cualquiera de los registros habilitados por el artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Además, junto a la solicitud hay que adjuntar la siguiente documentación acreditativa:

- Fotocopia del Documento de Identidad.

- Fotocopia del título académico exigido.

- Autobaremación de méritos (según modelo).

- Vida laboral.

- Justificante del abono de tasas por expedición de documentos administrativos (23,72 euros).