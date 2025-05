'Proteger lo conquistado, ganar futuro', el lema con el que UGT y CCOO saldrán este 1 de mayo a las calles de Huelva

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Huelva, Francisco Gutiérrez y Julia Perea, respectivamente, presentaron las movilizaciones del 1 de Mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, que se desarrollará en toda España bajo el lema 'Proteger lo conquistado, ganar futuro', por lo que han llamado a salir a las calles para «defender y conquistar más derechos».

En Huelva, ambos líderes sindicales estarán presentes en la manifestación por el Día de los Trabajadores, que se iniciará a las 11.00 horas desde la Plaza Doce de Octubre y finalizara en la Plaza de las Monjas con la intervención de Gutiérrez y Perea.

El secretario general de UGT Huelva ha manifestado que «actualmente vivimos un momento de grandes transformaciones globales donde las reglas del juego internacional que teníamos hasta ahora, ya no les son válidas a los más ricos para sus objetivos».

«Las reglas del libre comercio que se impusieron a golpe de deslocalización de empresas, pérdida de masa industrial en los años 80 y 90, con despidos masivos de trabajadores que sufrimos en nuestras propias carnes, no han servido para nada y ya no se recuerda. Ahora, para que no nos vuelva a ocurrir, necesitamos tener independencia para proteger a nuestra industria y la economía, como medio para proteger los derechos de la personas en un terreno de juego que trasciende a la provincia, a Andalucía o España, el terreno de juego es Europa», ha dicho.

Por ello, ha incidido en que «hoy más que nunca reivindicamos un sindicalismo global y útil como herramienta para construir una sociedad desde la justicia y la igualdad de oportunidades, para avanzar en derechos, democracia y libertad para todos, no solo para unos pocos».

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Huelva, Francisco Gutiérrez y Julia Perea h24

Gutiérrez ha destacado que «debemos continuar con nuestra lucha, basada en la igualdad, en el crecimiento de los salarios, en la contención de los precios, en el acceso a la vivienda para los trabajadores y en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas como primer paso para llegar a las 32 horas semanales. En la defensa de los servicios públicos y gratuitos como la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia y la vivienda como pilares fundamentales del estado del bienestar».

En esta misma línea afirma que «Huelva avanza en empleo», pero «seguimos asumiendo un paro del 16,55% mientras en España se sitúa en el 10,65%», por ello «seguimos demandando un cambio en el modelo productivo centrado en la industria; demandamos las infraestructuras pendientes en carreteras, hidráulicas, sanitarias y ferroviarias».

«Tenemos que remontar los salarios. Huelva tiene el salario medio más bajo (15.690 euros) de Andalucía (18.322 euros) y la brecha salarial más alta de Andalucía con un 28%», ha dicho antes de añadir que «las subidas del salario mínimo son fundamentales en Huelva, ya que afecta a más de 100.000 personas trabajadoras, en su mayoría jóvenes y personas que se sitúan en las categorías más bajas de los convenios colectivos de los sectores del campo, la hostelería y la limpieza».

Por último, el secretario general de UGT Huelva ha reclamado al Gobierno y a la administraciones publicas la «urgencia» de «impulsar los cambios en la Ley de Seguridad Social y modificar los coeficientes reductores para las profesiones más castigadas físicamente» y ha expresado su «preocupación» por la vivienda, «que se ha convertido en un problema de primer orden para las personas trabajadoras». Los jóvenes no encuentran vivienda para formalizar un proyecto de vida.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva ha criticado el sistema político donde, «en estos tiempos en los que el mundo está tan convulso y cambiante, los empresarios ahora se han convertido en líderes políticos y en algunos casos, como en el caso de Estados Unidos, empresa dirigen la política de la primera potencia mundial».

«Y se empiezan a implantar medidas tan surrealistas como deportar a miles de personas por ser migrantes, despedir a funcionarios o establecer unos aranceles en Europa que van a tener un impacto directo en España, en Andalucía y, por supuesto, en Huelva, sobre todo en el sector agrario. Un mundo tan inestable, tan inseguro y tan cambiante, con posiciones políticas que parecían ya totalmente superadas, donde hemos normalizado llamar a un falso autónomo emprendedor, las organizaciones sindicales somos las únicos que podemos dar certeza y seguridad», ha remarcado.

«Cada vez que Huelva aparece en rankings sociales o laborales, estamos en las últimas posiciones. Peor salario, mayor brecha, índice de pobreza, situación de las mujeres. Esto es consecuencia de una actitud cicatera y avariciosa de los empresarios en esta provincia. Buscan el máximo beneficio con el mínimo coste, incumpliendo convenios y pagando lo mínimo. Y esto debería darles vergüenza», ha manifestado.

María Eugenia Limón tras su reunión con Francisco Gutiérrez y Eugenio García h24

El PSOE reafirma su compromiso con los derechos laborales

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, mantuvo este martes una reunión con el secretario general de UGT, Francisco Gutiérrez, y el adjunto al área de migraciones de CCOO Huelva, Eugenio García, en la que ha expresado el «firme respaldo» del Partido Socialista a las movilizaciones convocadas por los sindicatos con motivo del Día Internacional del Trabajo.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los alcaldes y concejales, así como al conjunto de la militancia, para que participen «activamente» en las manifestaciones del 1 de Mayo. «Tenemos que estar en la calle, al lado de los sindicatos, al lado de quienes levantan este país cada día con su esfuerzo», ha afirmado.

La dirigente socialista ha subrayado que este Primero de Mayo llega en un contexto internacional «especialmente complejo», por ello, es una de las movilizaciones con «más connotaciones globales de los últimos años».

Así, desde el PSOE de Huelva, en línea con su compromiso histórico con la clase trabajadora, reitera su apoyo a estas reivindicaciones y su voluntad de «seguir avanzando hacia un modelo laboral más justo, digno y moderno, que garantice el bienestar y los derechos de todas las personas trabajadoras».

Marcos Toti dialogó eseta semana con Francisco Chica y Eugenio García h24

Izquierda Unida pide un «empleo digno y justicia social»

También el coordinador provincial de Izquierda Unida Huelva, Marcos Toti, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana de cara a la movilización de este jueves. Así lo expresó tras una reunión este martes en la sede de la formación con representantes de ambos sindicatos, entre ellos el secretario de Análisis y Proyectos de UGT Huelva, Francisco Chica, y el adjunto al Área de Migraciones de CCOO Huelva, Eugenio García.

«Desde Izquierda Unida apoyamos estas movilizaciones necesarias para seguir avanzando en la conquista de derechos laborales. Es fundamental que la ciudadanía de Huelva se movilice por un empleo digno, por la igualdad y por la justicia social», afirmó Toti, quien hizo hincapié en los problemas estructurales que mantiene la provincia de Huelva de cara al empleo, con un sistema productivo «débil» y unos sueldos «que siguen siendo de los menores de todo el país, lo que redunda en mayor precariedad y siniestralidad», por lo que Huelva es una provincia en la que «quedan muchas cosas por reivindicar para este 1 de mayo», ha dicho.

Del mismo modo, Toti ha recalcado la «necesidad de este llamamiento» y a «resolver los problemas de manera colectiva ante el individualismo creciente de la sociedad que lastra la respuesta a los problemas sociales por lo que es importante dar un golpe sobre la mesa» y que se implique «a la mayor parte de la sociedad».