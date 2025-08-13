Chema Riquelme ilustra el cartel anunciador de la Misión Jubilar de la Hermandad del Rocío de Huelva

La capilla de la casa hermandad del Rocío de Huelva ha acogido en la calurosa mañana de este miércoles 13 de agosto la presentación del cartel anunciador de la Misión Jubilar que la filial onubense celebrará durante los próximos meses de septiembre y octubre. Un evento extraordinario que será anunciado con la obra que el artista onubense Chema Riquelme ha realizado para la ocasión, cargada de simbolismo y referencias a la hermandad y el Año Jubilar.

El cartel, de grandes dimensiones y realizado en técnica mixta sobre lienzo a base de acrílicos, óleos, pasteles aerografía o spray, queda protagonizado por una figura femenina que encarna a la iglesia, sosteniendo con su mano el Simpecado de la Hermandad de Huelva, que se sale del marco principal de la obra. La mujer aparece revestida por la bandera asuncionista de la hermandad, en alusión al 75º aniversario del dogma, junto a unos paños en tonos amarillos, blancos y verdes que evocan a los colores del Vaticano y de la Esperanza.

Esta figura se apoya sobre un ancla, símbolo por un lado de la Esperanza en referencia a este Año Jubilar y por otro de la tierra marinera de Huelva. La cinta de los peregrinos de la filial onubense rodea el ancla, sobre la que se posa una paloma blanca en alusión a la Virgen del Rocío. Los lirios del camino, unos zapatos gastados de peregrinos y la tiara papal en recuerdo del Papa Francisco completan la escena principal del cartel, luciendo de fondo los cabezos del Conquero.

Detalle del cartel, con el simpecado de fondo s. borrero

Completan el cartel la presencia de la esbelta carroza de la Hermandad de Huelva, en la que el Simpecado recorrerá la gran mayoría de barrios de la ciudad durante la Misión Jubilar, y el Santuario de la Cinta, patrona de Huelva, como representación de todos los templos que visitará la hermandad durante esos dos meses.