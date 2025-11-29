La Hermandad del Rocío de Huelva celebra un a gala literario-musical a beneficio de las Hermanas de la Cruz

La Hermandad del Rocío de Huelva encara los días previos a la Navidad con una nueva cita de su ciclo de formación 'Reflexiones y música' que en esta ocasión estará dedicada al tiempo de Adviento. Una gala literario-musical de carácter solidario que contará con la participación del periodista Antonio García Barbeito y el Coro de Campanilleros Hogueras y Candiles, de la localidad onubense de Minas de Riotinto.

'Reflexiones y música en tiempo de Adviento' se enmarca dentro del ciclo formativo iniciado a comienzos de este año, que ya ha contado con dos citas previas en Cuaresma y en Pascua. Un espacio para la oración, la música y la palabra con el que prepararse espiritualmente de cara a estas fechas tan señaladas. Conducido por el periodista onubense Manuel Jesús Montes, el acto tendrá un fin solidario, pues todos los beneficios irán destinados a la Residencia de Mayores Santa Ángela de la Cruz.

La cita tendrá lugar en el Gran Teatro de Huelva el próximo martes 4 de diciembre a partir de las 20.30 horas, pudiéndose adquirir las entradas en la secretaría de la casa hermandad del Rocío de Huelva. Previo al acto, en la plaza Alcalde Coto Mora, habrá tiempo para disfrutar de unos talleres de dulces típicos de estas fechas y de realización de coronas de Adviento.

'El día que Jesús no quería nacer'

El acto lo protagonizará la interpretación del cuento de Navidad 'El día que Jesús no quería nacer', de Antonio García Barbeito. Un cuento que narra como un ángel anuncia a las figuras del belén que Jesús no nacerá debido a la maldad del mundo: el odio, la envidia, la avaricia y la insolidaridad y que termina con un mensaje de esperanza de que el nacimiento del Niño Jesús traiga paz y alegría.

La obra del reconocido escritor y periodista sevillano estará acompañada por los sones del Grupo de Campanilleros Hogueras y Candiles. Con más de 40 años de trayectoria, este grupo riotinteño ha difundido el villancico de Riotinto por toda Andalucía y España. Su estilo, alejado del villancico navideño tradicional, posee una cadencia alegre y muy particular, con letras que expresan el sentir auténtico de la Navidad. El sonido de las bandurrias, laúdes, contrabajo, guitarras y requinto junto a instrumentos más rústicos como la caña, el sonajero, la botella, los palillos o el triángulo aportan una personalidad especial a los villancicos del coro.