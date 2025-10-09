Todo lo que debes saber para no perderte en la Feria del Caballo de Huelva

La Feria del Caballo de Huelva ya calienta motores. Este jueves, con la cena del Choquito, arrancará de forma oficiosa una de las citas más esperadas del calendario festivo del otoño onubense, que llenará el recinto del parque Alcalde Juan Ceada -Zafra- de ambiente, música y tradición ecuestre durante los próximos días.

Para que los asistentes puedan disfrutar con total seguridad y comodidad del evento, que se consolida año tras año, el Ayuntamiento de Huelva ha difundido los planos del recinto ferial con las vías de evacuación, la ubicación de los baños y la carpa de Servicios de Emergencias, así como las normas básicas de circulación y acceso de los enganches y caballos que transiten por el parque reconvertido en recinto ferial.

Según el dispositivo municipal, el paseo de la feria contará con una única dirección de tránsito, señalizada a la entrada de cada calle, con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar aglomeraciones.

Accesos al recinto

Accesos para enganches y jinetes Puerta de la Avenida Real Sociedad Colombina Onubense

Puerta del Aqualon, en la calle José Manuel Carrión

Avenida Julio Caro Baroja, a la altura de la estación de autobuses

El resto de puertas serán exclusivamente peatonales, por lo que se recomienda respetar la señalización para garantizar una circulación fluida y segura tanto de caballos como de viandantes.

Vías de evacuación y servicios

El plano de evacuación, elaborado por el Ayuntamiento de Huelva, detalla las salidas más próximas para cada grupo de casetas, que deberán seguir el sentido de evacuación indicado hacia las principales avenidas —Julio Caro Baroja, Hispano América y Real Sociedad Colombina Onubense— según su ubicación.

Además, el recinto contará con baños públicos señalizados y una carpa de Servicios de Emergencias estratégicamente situada para atender cualquier incidencia durante los días de feria.

Una feria que se ha consolidado como una cita que combina la tradición, la convivencia y la pasión por el mundo ecuestre. Casetas, música, espectáculos y exhibiciones de caballos volverán a llenar el recinto de color y alegría, con una programación que se prolongará durante todo el fin de semana.

Así, con todo preparado y las luces a punto de encenderse, Huelva se dispone a vivir una nueva edición de su Feria del Caballo.