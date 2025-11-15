Dos arrestados en Valverde por estafa continuada en el alquiler online de viviendas vacacionales

La Guardia Civil de Huelva ha procedido a la detención de dos personas, por los delitos de estafa continuada, falsificación de documento mercantil, usurpación de estado civil y amenazas, por publicar anuncios falsos de viviendas vacacionales, quedándose con los depósitos de reserva de los clientes.

La denominada 'Operación Rental Scam' comenzó a primeros de septiembre, tras tenerse conocimiento de diferentes estafas relacionadas con alquileres vacacionales cometidas en nuestra provincia.

Tras gestiones practicadas se averiguó que dos personas, vecinos de la localidad de Valverde del Camino, pudieran estar relacionados con las estafas, los cuales recogían información de plataformas de alquileres vacacionales, publicando anuncios falsos o bien ofreciéndose para alquilar vivienda cuando alguien reclamaba que buscaba alquiler, para seguidamente apropiarse de cantidades dinerarias solicitadas a los perjudicados como fianza para la reserva de los alojamientos.

Además, estas personas para evitar ser relacionados con las estafas cometidas, contrataban líneas de teléfono ajenas con operadoras de telefonía mediante el uso de identidades de terceras personas, que habrían obtenido con ocasión de realizarles la declaración de la renta. Así mismo, se han intervenido diversas tarjetas SIM a nombre de terceros recién adquiridas, recibidas mediante paquetería comercial en un establecimiento hostelero de la misma población.

También, les constaban numerosos hechos similares cometidos por toda la geografía española, siendo recibidas en el cuartel de Valverde del Camino, múltiples solicitudes de colaboración de Unidades de la Guardia Civil de toda España, teniendo como supuestos autores a los vecinos de esta localidad.

En total se habrían esclarecido más de 60 estafas en toda la geografía española. Una vez localizados, se ha procedido a su detención. Las diligencias instruidas serán puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Denuncia a través de las redes sociales

La alarma social generada, ante el reiterado comportamiento, llevó a la publicación, por los afectados, de avisos en redes sociales, alertando sobre la ilícita actividad de estas personas.

La Guardia Civil se enfrenta a una creciente complejidad a la hora de esclarecer los delitos de estafa relacionados con alquileres vacacionales en Internet. Este tipo de fraude se caracteriza por el uso de identidades falsas, anuncios manipulados y plataformas digitales que, en muchos casos, se alojan en servidores ubicados fuera de España, lo que dificulta la localización de los autores y el rastreo de los pagos.

Además, los estafadores emplean métodos de pago difíciles de rastrear, como transferencias inmediatas o monederos virtuales, y actúan con rapidez, eliminando los anuncios y cerrando las cuentas una vez obtenido el dinero.

Estas circunstancias hacen que la investigación requiera coordinación internacional, así como la colaboración de entidades financieras y empresas tecnológicas.

Recomendaciones

Desde la Guardia Civil se insiste en la prevención ciudadana como la herramienta más eficaz para evitar ser víctima de este tipo de delitos. Por ello insisten en seguir una serie de recomendaciones.

Entre estas medidas se encuentran usar plataformas reconocidas para el alquiler de viviendas, desconfiar de precios bajos y verificar fotos y reseñas, no pagar por adelantado fuera de la plataforma, confirmar la existencia del alojamiento, realizar las comunicaciones dentro de la plataforma y no remitir documentación personal, que puede ser usada para otros fines fraudulentos.

Además la Guardia Civil señala que «si sospechas que has sido víctima de este tipo de estafa, contacta inmediatamente con tu entidad bancaria y acude a la Guardia Civil a interponer denuncia«.