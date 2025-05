La FOE celebra su asamblea general en Huelva denunciando una «estigmatización política y social» al empresario

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha celebrado este viernes su Asamblea General, en la que se ha aprobado la memoria de actividades del año 2024. El presidente, José Luis García-Palacios Álvarez, presentó su informe con el que volvió a subrayar la importancia de los empresarios como «auténticos motores del desarrollo económico y social, en un contexto nacional e internacional marcado por la incertidumbre».

En su intervención, García-Palacios Álvarez agradeció el compromiso constante de las empresas asociadas, sin las que, afirmó, «no tendría sentido la existencia misma de la FOE». Trasladó a los asistentes una profunda reflexión sobre el papel del empresariado, enfrentado a desafíos que van desde la inseguridad jurídica y la presión fiscal, hasta la creciente estigmatización política y social de quienes arriesgan su patrimonio y futuro generando empleo y riqueza. «No hay motor más poderoso para el desarrollo que la voluntad firme de quienes apuestan por él, a pesar de todo» y añadió: «Sin empresas, no hay país».

El presidente de la FOE reivindicó el valor de la empresa y de quienes están detrás de ella, subrayando que «los beneficios no son un privilegio vergonzante, sino la base del progreso colectivo, pues permiten contratar, innovar, pagar impuestos, mejorar salarios y repartir riqueza». Denunció, en ese sentido, los discursos que criminalizan la iniciativa privada, haciendo un llamamiento a las administraciones para que reconozcan y valoren el papel del empresariado como un aliado del interés general.

Además, puso en valor la labor desarrollada por la FOE como espacio de unidad y diálogo, y destacó iniciativas como la plataforma «Y Huelva, ¿cuándo?», que canaliza las demandas históricas de la provincia. En ese marco, reclamó inversiones urgentes en infraestructuras clave como la conexión de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, un aeropuerto para la provincia y las obras hídricas y eléctricas necesarias para garantizar el crecimiento económico y la llegada de nuevos proyectos industriales. En base a todo ello se refirió «a esa triple A que debemos tatuarnos a fuego para avanzar en nuestro desarrollo: Agua, AVE y aeropuerto. Porque sin esas tres infraestructuras, entre otras, nuestro futuro económico seguirá hipotecado».

«Hoy en día, el inversor que pretende llegar a Huelva necesita, más que ilusión, un kit de supervivencia» José Luis García Palacios Presidente de la FOE

Sobre el futuro que desde la FOE se vislumbra para este territorio indicó: «Soñamos con una Huelva fuerte, que dé la bienvenida a los turistas con un litoral cuidado y atendido, no con playas desfiguradas por la erosión; que acoja a los inversores, no que los espante con trabas administrativas; que esté conectada y con capacidad para competir». A todo ello apostilló; «Hoy en día, el inversor que pretende llegar a Huelva necesita, más que ilusión, un kit de supervivencia y eso no lo vamos a tolerar».

Distinciones de oro

Durante la asamblea, se concedieron las insignias de oro de la FOE. En esta edición, los reconocimientos han recaído en Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, «por su trabajo en dignificar la imagen del empresario y su defensa de un modelo económico inclusivo y competitivo»; Carlos Ortiz, «por una trayectoria profesional comprometida con el impulso económico del territorio»; y Juan Antonio García Villadeamigo, «por su incansable defensa del comercio local y su vocación asociativa como referente del empresariado onubense», señalan desde la Federación.

Además el mismo presidente José Luis García-Palacios Álvarez recibió un reconocimiento por su décimo aniversario al frente de la organización. La asamblea concluyó con la intervención del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, quien subrayó el papel esencial de la FOE en la vertebración económica de la provincia y expresó su respaldo al liderazgo de García-Palacios, al que definió como «un referente del asociacionismo empresarial andaluz y una voz respetada que defiende con solvencia y compromiso los intereses del tejido productivo de Huelva».