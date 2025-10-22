Estas son las hamburguesas que puedes probar en The Champions Burger Huelva: «¡Qué pinta, deseando probar todas!»

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todo listo para la celebración de The Champions Burger Huelva, el evento para todos los amantes de las hamburguesas, que tienen un cita imperdible desde este jueves -y hasta el próximo 2 de noviembre- en la ciudad.

En concreto, será en el entorno del Muelle de la Compañía de Riotinto donde todos los días, hasta la medianoche, los asistentes podrán disfrutar de una amplia y explosiva carta de hamburguesas: un total de 20 propuestas, a cada cual más sorprendente, que harán las delicias de los amantes de este plato.

Lil Wayne

Brioche con parmesano y mozzarella gratinada, picada de chuletón madurado, cheddar fundido, panceta estilo Kikanbo cocinada 48 h, salsa Louisiana, cebolla crispy, crumble bacon y mayo brasa.

La Premiada

Carne de chuletón de ganadería nacional, queso cremoso trufado, sweet jamón ibérico, yema de huevo tostada y trufada, salsa PX y corteza de jamón.

La Elegida

Carne de vaca y buey madurado más de 100 días, fat bacon glaseado, caramelo de buey y pistacho, queso cheddar, salsa The Ox, mermelada de cecina y mayonesa de tuétano casera.

Gangnam Style

Pan brioche de mantequilla, contramuslo de pollo frito casero bañado en salsa Koreana, coleslaw y cacahuete asiático.

Clásica

Pan brioche de mantequilla, contramuslo de pollo frito casero, queso cheddar americano, bacon bites y salsa ranchera CHEECK'S.

La Gamberra 3.0

Pan relleno de mozzarella rebozado en Doritos Bits, fat smash, costilla ahumada, queso cheddar, salsa gamberra y bacon bits caramelizados.

Top 1

Carne de chuletón premium, Black Angus deshilachado, cheddar rojo madurado, sweet bacon, onion bits, mayo tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar.

Punto G

Brioche 24K con salsa Xtreme, carne de chuletón nacional con cheddar ahumado y costillar de Simmental deshilachado al bourbon, salsa F**King Champions y crujiente multiorgásmico.

Royale Gold

Brioche con oro comestible, salsa Emmy, mermelada de bacon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera a baja temperatura 48 horas, sour cream ahumada y bacon bits.

The Winner

Pan de Hokkaido con reducción Red Winner, crema de queso trufada, wagyu caramelizado 48 h, carne de chuletón premium, queso gouda ahumado, fucking sour cream y cecina crunchy. Segunda mejor hamburguesa de Barcelona The Champions Burger 2025.

All-Star

Pan brioche, 180 g de picada de chuletón premium, doble queso cheddar ahumado, salsa Golden, bacon bits caramelizados, salsa All-Star, cebolla crispy y patatas paja.

La Ganadora

Pan brioche de patata artesanal, medallón de chuletón madurado, bacon caramelizado, cheddar fundido, cebolla crujiente, salsa RICO y lluvia de parmesano.

Molotov Angus Kebab

Fat smash de chuletón, mermelada de tomate, patata paja, cheddar líquido ahumado, salsa doble fusión, lascas de kebab Angus, salsa de yogur y mozzarella On Fire.

Pecado Carnal XXL

Chuletón Black Angus madurado, brioche de bacon y queso gratinado, salsa Ruta 66, cheddar fundido, costilla ahumada 48 h, crispy onion y salsa cremosa Emmy Gold.

La Bichota Pro Max

Brioche de queso gratinado, picada de wagyu japonés con doble cheddar, bomba de queso ahumado frito, coronado con croqueta de Mac & Cheese y jeringa de salsa Pro Max.

Mamba King

Carne de chuletón, caramel bacon americano, costilla ibérica glaseada, cheddar fundido, crush de Doritos Tex Mex, salsa King, cebolla crispy y brioche negro.

Happy Milf

Brioche rosa con polvo de oro, chuletón smasheado con cheddar, costilla BBQ estilo Texas, salsa Gold Cheese, mermelada de bacon Jisma style y salsa secret MILF.

Diamante azul

Pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, FAT SMASH madurado, costilla EEUU style, mermelada de bacon, cheddar, bacon crunch, mayo ahumada y salsa Emmy.

Crazy Bacon

Smash burger de chuletón madurado con cheddar, chutney de bacon, salsa Crazy Calle, tiras de bacon, coronada con cremoso cheddar y lluvia de bacon.

TNT 3.0

New York Roll con medallón madurado, mermelada de bacon, pulled pork, cheddar y nuestras salsas Passion y Prime, coronada con bacon crujiente y petazeta neutra.

Además de estas hamburguesas, la carta del evento ofrece patatas fritas o alitas, entre otros complementos, además de postres como cookies o tartas de queso, también de distintos sabores.

Los comentarios al anuncio del evento no se han hecho esperar, y ya hay quien lo ha dejado claro, ante el excepcional catálogo que se podrá degustar estos días en la ciudad. «¡Qué pinta, deseando probar todas!», han señalado algunos ya en Instagram. «¿Tendremos que ir toda la semana no? Con tantas no vamos a tener tiempo de probarlas todas».