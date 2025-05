Jandro: «El humor nunca pasa de moda porque es como el aire, lo necesitas para vivir»

Tiene un mérito increíble hacer carrera artística con el humor y la magia sin que se agote la sonrisa ni la capacidad de sorpresa en el público. Es el desafío cotidiano de Alejandro López García, más conocido como Jandro, a quien hemos visto en el programa 'El Hormiguero' (Antena 3) dejar sin palabras a personajes muy conocidos. Su prioridad absoluta son los asistentes a sus espectáculos, donde busca sembrar un plus de felicidad. Lo intentará, con la garantía del éxito que le precede, una vez más este sábado 17 de mayo, a partir de las 18.30 horas, en la Casa Colón de Huelva. 'La magia de Jandro' es el show que desplegará este campeón de España de Magia Cómica y seis veces ganador del certamen 'Fool Us' en Las Vegas. Pondrá en marcha una recopilación de sus mejores números y otros nuevos, todos ellos nunca visto en televisión, con los que promete impactar del modo más divertido.

-¿Cómo va la gira de espectáculos que esta ofreciendo?

-Está siendo una locura. El cariño de la gente es impresionante. No he he disfrutado tanto sobre un escenario tanto en mi vida.

-Sin desvelar nada clave, ¿Qué va a encontrarse en el Gran Teatro el público de Huelva?

-Una recopilación de mis mejores números y los últimos que he creado. El material del show no lo he hecho nunca en televisión. Quiero que la gente vea cosas nuevas.

-¿Qué recuerdo tiene de la última vez que estuvo en la ciudad?

-Estuve actuando con Marcos Arizmendi y Salva Reina en el Teatro y fue impresionante. Pero me acuerdo más de las gambas de después.

-Marcos Arizmendi es un buen amigo que tiene en Huelva y con el que ha compartido proyectos ¿Cómo surgió esa amistad y cómo se apoyan mutuamente?

-Coincidimos hace muchos años en un programa de televisión y desde entonces nos queremos y respetamos mucho. Marcos es uno de los mejores cómicos e imitadores de este país. Un todoterreno que no falla nunca.

-¿Cree que estamos en una época dorada del humor y que se ha convertido en un refugio ante una actualidad con muchas noticias negativas?

-El humor nunca pasa de moda porque es como el aire, lo necesitas para vivir. Una vida aburrida es perder el tiempo.

-¿A estas alturas de su carrera tiene claro qué es lo que quiere realmente el público y cómo conectar con él?

-Lo que he aprendido es que lo más importante del show es siempre el público. Lo hacemos para ellos en directo. Han invertido su tiempo en venir a verme al teatro y eso lo valoro muchísimo. Por eso mi objetivo es que salgan más felices de lo que han entrado.

«Doy muchos abrazos en el escenario y la primera vez que lo hice en Las Vegas el público no daba crédito...»

-¿Qué diferencias aprecia entre el público de diferentes países?

-Hay diferencias, claro. Yo doy muchos abrazos en el escenario y la primera vez que lo hice en Las Vegas el público no daba crédito... estaba besando y abrazando a los presentadores y aquello era como un sacrilegio.

-Hay personas que consiguen ponerle humor a su día a día ¿Cómo se le pone magia a cada jornada también?

-No lo sé. Yo hago trucos. Si la magia existiera de verdad, me quedaría sin trabajo.

-¿Qué llegó antes a su vida el humor o la magia?

-La magia. El humor ha sido un efecto colateral. Ahora no concibo la magia sin humor.

-Ha ganado en Las Vegas seis veces el premio 'Fool Us'. ¿Cómo de importante es y en qué consiste? ¿Cómo fue la competición?

-Es un premio muy prestigioso entre los magos. Van allí de todo el mundo para intentar divertir y 'engañar' a dos leyendas de la magia, que son Peen & Teller. Has de hacer un truco y que ellos como expertos no sepan cómo se ha hecho. Y bueno, por lo que sea, les hago mucha gracia porque yo creo que ni me entienden y al final me han cogido cariño y he ganado seis veces.

«Hice muy buenos amigos en 'El Hormiguero', aprendí mucho y me dejé la piel currando»

-Ha estado 15 años en El Hormiguero ¿Qué recuerdos le quedan de esa etapa?

-Es una etapa muy importante de mi vida. Hice muy buenos amigos en 'El Hormiguero', aprendí mucho y me dejé la piel currando.

-¿Cómo ha vivido desde fuera la llamada 'guerra de audiencias' con 'La Revuelta'?

-Guerra es cuando hay muertos, miseria y tragedia.

-En diferentes proyectos ha trabajado con niños. ¿Qué tienen de especial?

-La honestidad. Son muy sinceros y creativos. Esa parte me interesa mucho.

-Es actor, presentador de televisión, humorista, mago, director, guionista y escritor. ¿Cómo se consigue reunir tantas facetas y qué le aporta cada una?

- Al final es todo lo mismo, crear emociones para que las disfrute la gente.