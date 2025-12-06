La pista de patinaje navideña regresa a Huelva: apertura oficial y primeras familias sobre el hielo

La Navidad se ha hecho un poco más presente este sábado en Isla Chica con la apertura oficial de su ya tradicional pista de patinaje sobre hielo, instalada un año más en la plaza del Antiguo Estadio Colombino. Desde las once de la mañana, cuando ha abierto sus puertas, el espacio ha reunido a familias y grupos de amigos que, aunque aún de forma tímida, han querido aprovechar el estreno de una de las atracciones más esperadas de estas fechas. Una estampa tranquila que, sin embargo, deja entrever que en los próximos días la afluencia será mucho mayor.

La pista permanecerá abierta desde este sábado, 6 de diciembre, hasta el 6 de enero, en horario de 11.00 a 21.00 horas —con un parón a mediodía—, convirtiéndose de nuevo en uno de los puntos neurálgicos de la Navidad onubense.

Para acceder, las invitaciones podrán conseguirse en los comercios de Isla Chica: bien a través de las entradas repartidas por los propios establecimientos, o presentando un ticket de compra superior a 20 euros, que podrá canjearse por dos invitaciones en la caseta de la pista. Además, los jóvenes y estudiantes podrán obtener una entrada gratuita mostrando su carné correspondiente.

Normas de uso

El aforo está limitado a 600 personas al día y es obligatorio canjear previamente el ticket por una entrada en taquilla, válida para una sola persona, sin que se pueda compartir el tiempo de uso al que da derecho.

Caseta instalada para solicitar los patines m.c.

También es imprescindible el uso de guantes dentro de la pista, así como respetar el acceso por estricto orden de llegada. Una vez completado el aforo —o 45 minutos antes del cierre— tanto la taquilla como la entrada permanecerán clausuradas. Cada persona podrá obtener un máximo de dos tickets por día.

El entorno de la plaza ha vuelto a transformarse esta campaña navideña en un pequeño recinto festivo que complementa la experiencia del hielo: atracciones infantiles como el tren de la bruja, los coches de choque, hinchables y camas elásticas conviven con los puestos de algodón de azúcar y golosinas, además de un food truck con mesas y sillas para hacer una pausa entre actividad y actividad.

Un conjunto que convierte esta plaza, un año más, en uno de los imprescindibles del calendario navideño en Huelva.