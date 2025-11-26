Navidad en Huelva 2025: encendido de luces, belenes, conciertos, mercadillos y programación completa con todos los planes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Huelva ha desvelado ya las principales actividades y eventos a tener en cuenta en el calendario de las próximas semanas de la ciudad. La Navidad de 2025 en Huelva llega con propuestas recurrentes en estas últimas ediciones, como el globo aerostático, la pista de patinaje sobre hielo, o el mercado navideño; y con novedades como la instalación de un Belén de Playmobil ambientado en El Rocío, el cambio de escenario de la fiesta del alumbrado la ampliación del espectáculo musical hasta la plaza de las Monjas.

Así, estas son las fechas y actividades más importantes a tener en cuenta de cara a esta próxima Navidad de 2025

La inauguración tendrá lugar el 28 de noviembre a las 19.00 horas, con un pasacalles que partirá desde el Ayuntamiento y llegará hasta la plaza de las Monjas.

Espectáculo de luces y sonido

Desde el 28 de noviembre hasta el 3 de enero, la plaza de la Constitución y la Gran Vía acogerán el espectáculo de luces y sonido navideño.

Habrá dos pases (18.30 y 19.30 horas) los días laborables; y tres (18.30, 19.30 y 20.30 horas) las vísperas de festivo, festivos, viernes y sábados.

Mercado navideño en la plaza de las Monjas

Del 28 de noviembre al 24 de diciembre.

Horario de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas.

Sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Mercado artesanal en la plaza de las Monjas

Del 25 de diciembre al 5 de enero.

Horario de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas.

Sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Muestra de dulces y vinos navideños

En los soportales de Gran Vía del 11 al 14 de diciembre.

11 y 12 de diciembre de 11.00 a 21.00 horas.

13 de diciembre de 11.00 a 22.00 horas.

14 de diciembre de 11.00 a 19.00 horas.

Muestra de aceite, conservas y quesos

En los soportales de Gran Vía del 15 al 17 de diciembre.

Horario de 11.00 a 21.00 horas.

Mercadillo solidario para ONG´s

En los soportales de Gran Vía, el 18 y 19 de diciembre.

En la plaza del Antiguo Estadio Colombino desde el 6 de diciembre.

Horario de 11.00 a 21.00 horas.

Tren turístico de la Navidad

Con salida desde la Casa Colón en horario de 17.00 a 21.30 horas.

No disponible los días 24 y 25 de diciembre ni el 5 de enero.

Globo aerostático

Junto al Estadio Colombino. Actividad gratuita el 21 de diciembre de 17.00 a 19.00 horas, pero con necesidad de inscripción previa.

Carteros reales en barriadas

26 diciembre: Plaza Los Templetes

29 diciembre: Plaza Miguel Raya (Molino de la Vega)

30 diciembre: Plaza Parque de La Luz

Horario en todas las barriadas de 17.00 a 20.00 horas.

Nevadas en Huelva

16 diciembre: El Matadero

23 diciembre: Molino de la Vega

30 diciembre: Pérez Cubillas

(Pendiente de fecha La Orden)

Todas a las 18.00 horas.

Pre-uvas de Isla Chica

En la plaza del Antiguo Estadio, el 30 de diciembre a las 21.00 horas.

Atracciones infantiles

Plaza de La Soledad y Plaza del Punto del 28 de noviembre al 5 de enero, con horarios variables según laborables, fines de semana y festivos.

Los días 3, 10, 17 y 19 de diciembre las atracciones de la plaza de La Soledad serán sin música para facilitar el disfrute de las atracciones a todos los niños.

Reyes Magos

La programación dedicada a la llegada de Sus Majestades a Huelva arrancará el 3 de enero, con la visita del Heraldo Real, que saldrá desde la Hermandad de Emigrantes a las 17.00 para visitar distintos puntos de la ciudad hasta las 20.00 horas.

Al día siguiente, el 4 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar llegan en barco a las 10.30 horas en la Marina del Odiel.

El 4 de enero será la recogida de cartas de los niños y niñas a las 17.00 horas en la puerta del Ayuntamiento; mientras que el 5 de enero la cabalgata de los Reyes Magos a partir de las 15.30 horas por toda la ciudad.

Toda la información actualizada puede consultarse en la web navidad.huelva.es.