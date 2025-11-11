La pista de hielo de La Merced finalmente no se instalará, aunque no se descarta que la plaza cuente con otra alternativa de ocio

Huelva no contará finalmente con dos pistas de patinaje estas navidades. El Ayuntamiento había previsto instalar, además de la tradicional pista de hielo en la plaza del antiguo Estadio, una segunda en la plaza de La Merced, pero la licitación de esta última ha quedado desierta. Así lo han confirmado fuentes municipales a Huelva24, que señalan que las empresas interesadas han renunciado al concurso al no resultarles viable económicamente la oferta.

Según las mismas fuentes, la pista prevista en La Merced iba a ser sintética —como forma de reducir costes y consumo energético—, pero «se iba de presupuesto» y las empresas no han visto rentable asumir su instalación y gestión. El Ayuntamiento de Huelva trabaja ahora en buscar posibles alternativas de ocio para que la céntrica plaza ofrezca también una propuesta propia esta campaña navideña, mientras que la pista de patinaje sobre hielo volverá a instalarse en la plaza del antiguo Estadio.

Pista de patinaje en la plaza del Estadio

La pista del antiguo estadio sí mantiene su licitación en marcha. El pliego fija que contará con 400 metros cuadrados de superficie y un aforo aproximado de 75 a 90 personas. La campaña será gratuita y estará orientada a dinamizar el comercio local, vinculando el acceso a la pista con compras en establecimientos onubenses o con el uso de la App municipal Huelva Comercio Capital. También se prevé acceso gratuito para estudiantes con carné escolar o universitario.

El Ayuntamiento subraya que la instalación de esta pista se enmarca en una campaña de dinamización cultural y comercial, con la que se pretende incentivar las compras en el comercio de proximidad durante las fechas navideñas y, al mismo tiempo, ofrecer una actividad familiar gratuita en una zona céntrica con alta afluencia.

La pista se instalará en la plaza del antiguo Estadio y estará operativa del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, un total de 40 días. El montaje deberá estar finalizado el 27 de noviembre a las 14.00 horas, según marca el pliego municipal.