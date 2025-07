La Policía lanza una campaña informativa para prevenir delitos durante las Fiestas Colombinas

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la «importancia» de adoptar medidas de prevención contra hurtos y otros delitos durante la celebración de las Fiestas Colombinas de Huelva, ofreciendo unas recomendaciones básicas para que estas fiestas sean «un espacio de disfrute, encuentro y celebración».

Según ha indicado la Policía en una nota de prensa, se recomienda llevar los objetos personales -móvil, cartera, llaves,etc.- «siempre» en bolsos cerrados y preferiblemente cruzados en la parte delantera del cuerpo y evitar dejarlos sobre mesas o sitios desatendidos.

Por otro lado, la Policía advierte que los hurtos suelen producirse aprovechando los despistes en zonas con gran afluencia de personas, por ello, recomiendan mantener siempre el bolso o mochila «bajo control» y evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo.

Saber desconfiar

Asimismo, desde la Policía señalan a no perder de vista las pertenencias si alguien trata de distraer fingiendo tropiezos, derrames de bebidas, caídas o casos similares. «Desconfía de personas que se acerquen con excusas poco claras o con una actitud cariñosa, evitando así el llamado timo del hurto amoroso«, han añadido.

Por otra parte, se recomienda no dejar objetos de valor a la vista en el interior del coche, ni las llaves del domicilio, además de asegurar de que está correctamente cerrado.

Asimismo, si se presencia un delito en curso -hurto, robo, agresión, etc.-, hay que avisar inmediatamente a la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o se puede utilizar la app gratuita AlertCops para avisar. Además, hay que aportar la mayor cantidad de datos posibles --descripción física, dirección de huida, vehículo, etc.-- y no enfrentarse a los delincuentes si puede suponer un riesgo para la seguridad.

Por otra parte, las víctimas de cualquier delito, tienen que contactar lo antes posible con la Policía Nacional (091) o ponerlo en conocimiento inmediato de los agentes allí presentes. Asimismo, hay que acudir a comisaría a formalizar la denuncia y notificarlo también al banco, en caso de robo de tarjetas, para evitar usos fraudulentos.

«La seguridad es responsabilidad de todos y que con tu colaboración y la presencia activa de la Policía Nacional, se garantiza que las Fiestas Colombinas de Huelva sean un espacio de convivencia cívica, respeto y diversión para todos», han finalizado.