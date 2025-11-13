El programa Gente Maravillosa busca niñas actrices en Huelva: así puedes participar en el programa de Toñi Moreno

El popular programa Gente Maravillosa, que conduce Toñi Moreno y que se ha convertido en uno de los formatos más virales por sus cámaras ocultas con contenido social, ha abierto un proceso de selección para encontrar a dos niñas actrices de entre 11 y 13 años. La convocatoria se dirige a menores residentes en Huelva, Cádiz o Sevilla, que serán las protagonistas de una nueva recreación que formará parte de los próximos programas.

La productora del espacio ha puesto en marcha este casting para localizar perfiles infantiles capaces de interpretar situaciones que después son analizadas en el plató. El trabajo será remunerado y las seleccionadas participarán en una jornada de grabación en la que se recreará una escena diseñada para captar reacciones reales, como es habitual en el formato.

¿Cómo participar en el casting?

Las familias interesadas deberán enviar un correo electrónico a gentemaravillosacasting@gmail.com con el asunto «Actriz niña (edad)», e incluir los datos básicos: nombre de la menor, edad, fotografías recientes y algún vídeo o material interpretativo si lo tienen, además de un teléfono de contacto y localidad de residencia. Con esta información, el equipo del programa realizará una primera criba antes de citar a las candidatas preseleccionadas.

Aunque aún no se han concretado las fechas de grabación, el equipo prevé organizar las pruebas en las próximas semanas, por lo que recomiendan enviar la solicitud lo antes posible.

Un formato que conecta con el público

Gente Maravillosa se ha consolidado como uno de los programas más comentados gracias a sus cámaras ocultas, que recrean situaciones de discriminación, injusticia o solidaridad para observar cómo reaccionan las personas anónimas. Las historias suelen generar un fuerte impacto en redes sociales, donde muchas de las piezas se vuelven virales por su carga emocional.

Esta nueva búsqueda de actrices infantiles se presenta como una oportunidad única para niñas que tengan interés por la interpretación y quieran vivir una experiencia profesional en un programa de gran audiencia. Las familias que deseen que sus hijas participen podrán presentar su candidatura siguiendo las indicaciones del equipo. La convocatoria ya está activa y el programa anima a enviar las propuestas cuanto antes.