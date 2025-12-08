La Purísima pone este lunes el broche de oro a un año de procesiones en Huelva bajo las luces de Navidad

El puente de la Inmaculada es una de las fechas claves del calendario cofrade onubenses. A los numerosos besamanos repartidos por toda la ciudad y la sucesión de cultos y actos en nuestros templos a causa de la solemnidad de la patrona de la diócesis, se suma la procesión gloriosa de la Purísima Concepción por las calles del centro de la ciudad. El broche de oro a tan importante fiesta para la iglesia onubense.

Las puertas de la Parroquia de la Purísima Concepción se abrirán a las 17.00 horas. De su interior comenzará a salir el cortejo de hermanos, escolares y hermandades invitadas que anteceden a las coquetas andas procesionales de la Virgen. Los sones de la Banda de Música del Maestro Tejera, de Sevilla, pondrán el acompañamiento musical un año más a la procesión, que iniciará su recorrido en busca del Convento de las Hermanas de la Cruz.

La Inmaculada recorrerá las calles Mendez Nuñez, Plaza de las Monjas, Vázquez López, Arquitecto Pérez Carasa, Berdigón, Alonso Sánchez, Plaza Niña, Esperanza Coronada, La Paz, Rábida, Murillo, Vázquez López, Gobernador Alonso, Rico, Concepción, Mendez Nuñez y templo. Un itinerario que se ve modificado en este año a causa de las obras de un edificio en la calle Palacio.

Los momentos de mayor emoción volverán a vivirse cuando la imagen que realizara el imaginero onubense Mario Moya llegue hasta las puertas del convento de las hermanitas, bajo un cielo iluminado ya por las luces de Navidad. Igualmente emotivo será el paso de la procesión por las puertas de la iglesia de la Esperanza, cuya imagen titular se encuentra expuesta en besamananos durante esta jornada. Tras perfumar de incienso las calles del casco histórico de la ciudad y llevar el sereno rostro de la Inmaculada a todos los onubenses, la procesión tiene prevista su recogida en torno a las 21.30 horas.