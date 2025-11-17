Santiago, padre de Alicia Rodríguez, reclama «justicia de una vez»: «Estoy todo el día llorando por mi hija»

Este lunes ha arrancado en la Audiencia Provincial de Huelva el juicio de la muerte por atropello de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, cuyo autor fue su entonces pareja, Manuel Q. S. A lo largo de la mañana se constituye el jurado, formado por nueve personas y dos suplentes y este martes comenzarán los testimonios.

A las puertas de la sede judicial, Santiago Rodríguez, padre de Alicia, ha compartido con los medios de comunicación y su petición de que el autor de la muerte vaya a la cárcel. Entre lágrimas ha afirmado en varios momentos que «lo que quiero es justicia de una vez.. por favor. Estoy pasando mucho. Estoy todo el día llorando por mi hija».

«Mi hija era muy buena y me he quedado sin nada y sin nadie. sin mujer. Más solo que la una y la verdad. Hace mucho tiempo ya, no debería haber tardado tanto este juicio y me tengo que aguantar.

Sobre el acusado, Manuel Q. S., que está en la calle de momento, ha dicho que «tiene que ir a la cárcel. No tiene cuartel. Lo que le hizo a mi hija está muy mal». Agregó que «necesito justicia, que este hombre no vuelva a verlo en la vida». Ha recordado sobre esta persona que «no sé ni quién es. Estuvo un día en mi casa comiendo allí».

El padre de Alicia, con Rafael Gavilán, portavoz de la familia, y el abogado Enrique Arroyo, a la puerta de la Audiencia Provincial de Huelva M. A. F.

Ha resaltado que hace un año murió su mujer «y ha sido por su hija». Ha explicado que ella preguntaba que dónde estaba Alicia y él nunca le dijo la verdad. «Le decía no te preocupes que ya vendrá un día cariño», ha comentado con la voz entrecortada.

«Lo que le han hecho no lo esperaba nunca»

«A mi hija la quería muchísimo. Valía mucho. Tenía tres carreras y podría haber estado en muchos sitios, pero… Era muy buena y me he quedado sin mujer y sin hija y sin nada y estoy solo», ha lamentado Santiago, que también ha anunciado que «me voy de Huelva. Mira que me gustaba, pero me tengo que ir. Me voy donde sea. No puedo estar aquí más. Estoy todo el día llorando por mi hija. Lo que le han hecho no lo esperaba nunca».

El padre de Alicia ha insistido en la profundidad de su dolor, en la desesperación que siente y lo larga que se le ha hecho la llegada del juicio. «Lo estoy pasando muy mal. No lo sabe nadie. No sé ni lo que hacer.

La acusación particular pide 28 años

Mientras la Fiscalía sostiene que la muerte de Alicia Rodríguez es un homicidio imprudente y pide una pena de 2 años, la acusación particular considera que es un asesinato y reclama una pena de 28 años para Manuel.

El abogado de la familia, Enrique Arroyo, indica que el informe del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil «es contundente». En él se señala que el atropello tuvo que ser voluntario y no accidental, porque el conductor tuvo que vencer la oposición del cuerpo de la víctima para que ésta quedara atrapada debajo, lo que implica una aceleración y una voluntad. La autopsia además indica que el cuerpo de Alicia presentaba múltiples traumatismos por aplastamiento.

Arroyo ha recordado que tanto el Ayuntamiento de Huelva como la Junta de Andalucía están «desde el principio en la pelea procesal» y también reclaman penas más elevadas que la Fiscalía, entre 15 y 20 años.

Testigos en los próximos días

A partir de mañana está prevista la declaración del acusado de la muerte de Alicia, Manuel Q. S., así como una serie de testigos, peritos y médicos, así como del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil. La defensa, también tiene previsto aportar peritos.