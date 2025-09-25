La Carrera Solidaria del Alzheimer regresa el 4 de octubre con su XII edición en Huelva

El evento, que combina deporte y solidaridad, contará con pruebas adaptadas a todas las edades y niveles. Desde las carreras infantiles, con categorías sub 6, sub 8, sub 12, sub 14 y sub 16, hasta la carrera de adultos, abierta a participantes nacidos hasta 2008 en modalidad masculina y femenina, con un recorrido de 7 kilómetros. También se celebrarán la caminata solidaria (3,5 km), así como pruebas de marcha nórdica y cicloturista.

Las competiciones darán comienzo a las 17:00 horas con las carreras infantiles, que tendrán lugar en la Plaza 8 de Marzo, punto de referencia para la jornada.

Inscripciones y colaboración solidaria

La inscripción tiene un coste de 5 euros para la mayoría de pruebas y de 3 euros para las carreras infantiles. Además, se habilitará el Dorsal 0, pensado para aquellas personas que quieran colaborar con la causa sin necesidad de participar.

Cada inscripción incluye una papeleta para el sorteo de numerosos regalos, que se celebrará durante la entrega de premios.

Las inscripciones pueden realizarse a través de WhatsApp (695 28 95 54) o en la web www.rockthesport.com.

Actividades complementarias

La cita no se limita a las competiciones deportivas. Al finalizar las pruebas, los asistentes podrán disfrutar de una sesión de Zumba, además de una barra con precios populares que permanecerá abierta durante toda la jornada.

Con esta iniciativa, la Asociación Caminar busca recaudar fondos para la lucha contra el Alzheimer y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de apoyar a las personas afectadas y a sus familias.