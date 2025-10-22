Huelva se vuelca con la solidaridad en el Rastrillo Benéfico Navideño de Luz y Alegría

La Asociación Benéfica Luz y Alegría celebra un año más su Rastrillo Benéfico Navideño, una cita que une a la sociedad onubense en torno a la solidaridad y el espíritu de la Navidad. El evento se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre en La Casona de Huelva, un espacio histórico que acogerá a marcas locales y nacionales dispuestas a aportar su granito de arena.

Durante el rastrillo, los visitantes podrán encontrar productos de moda, decoración, artesanía o gastronomía, y cada compra se transformará en ayuda directa para distintas causas solidarias. Los fondos recaudados se destinarán al Comedor Social Virgen de la Cinta, a la Fundación Prodean —que apoya a niños en Venezuela con desayunos, material escolar y uniformes— y al Club de Familias Batel, que presta asistencia a familias onubenses en situación de vulnerabilidad.

Una gala solidaria que agota sus entradas

Como antesala al rastrillo, el 28 de noviembre se celebrará una Cena Gala y Subasta Solidaria también en La Casona. Las entradas ya se han agotado, muestra del entusiasmo y la implicación de los ciudadanos de Huelva.

La velada contará con la participación especial de Laura Sánchez y Vicky Martín Berrocal, que ejercerán como presentadoras de la subasta, en la que se ofrecerán piezas exclusivas y experiencias donadas por artistas, diseñadores y empresas colaboradoras. La noche concluirá con una zambomba flamenca de Jerez, que pondrá el toque festivo y andaluz a una jornada dedicada a la generosidad.

Definitivamente, el Rastrillo Benéfico Navideño se consolida así como una cita imprescindible en el calendario solidario onubense, donde la moda, la cultura y la generosidad se unen para mejorar la vida de quienes más lo necesitan.