La Rábida acogerá la 4ª Carrera Solidaria por la Diabetes el próximo 9 de noviembre

La Asociación Huelva Diabetes organiza una nueva edición de su Carrera Solidaria por la Diabetes, que celebrará su cuarta edición el próximo domingo 9 de noviembre de 2025, a partir de las 11:00 horas, en La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva).

El evento, de carácter deportivo y benéfico, tiene como objetivo promover la actividad física como herramienta clave en la prevención y el control de la diabetes, además de recaudar fondos para apoyar las iniciativas y programas de la Fundación DiabetesCERO.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de noviembre de 2025 a través de la plataforma oficial de la prueba. Los participantes podrán elegir entre dos modalidades:

- Inscripción general, con un coste de 7 euros.

- Dorsal Cero, gratuita, destinada a aquellas personas que deseen colaborar sin participar en la carrera.

La cita, que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos solidarios más emblemáticos de la provincia, reunirá a corredores aficionados y familias en un ambiente festivo y de concienciación sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables.

La organización anima a toda la ciudadanía a participar y apoyar esta iniciativa que combina deporte, solidaridad y salud en un entorno tan simbólico como el paraje de La Rábida, punto de encuentro habitual de actividades sociales y deportivas en Huelva.

Más información AQUÍ para las inscripciones.