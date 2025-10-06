huelva solidaria

La Rábida acogerá la 4ª Carrera Solidaria por la Diabetes el próximo 9 de noviembre

El evento, de carácter deportivo y benéfico, tiene como objetivo promover la actividad física como herramienta clave en la prevención y el control de la diabetes

Huelva se une contra el cáncer con una gran marcha solidaria el 26 de octubre

Cartel del a Carrera solidaria por la Diabetes
Cartel del a Carrera solidaria por la Diabetes h24

S. M.

Huelva

La Asociación Huelva Diabetes organiza una nueva edición de su Carrera Solidaria por la Diabetes, que celebrará su cuarta edición el próximo domingo 9 de noviembre de 2025, a partir de las 11:00 horas, en La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva).

El evento, de carácter deportivo y benéfico, tiene como objetivo promover la actividad física como herramienta clave en la prevención y el control de la diabetes, además de recaudar fondos para apoyar las iniciativas y programas de la Fundación DiabetesCERO.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de noviembre de 2025 a través de la plataforma oficial de la prueba. Los participantes podrán elegir entre dos modalidades:

- Inscripción general, con un coste de 7 euros.

- Dorsal Cero, gratuita, destinada a aquellas personas que deseen colaborar sin participar en la carrera.

La Rábida acogerá la 4ª Carrera Solidaria por la Diabetes el próximo 9 de noviembre

La cita, que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos solidarios más emblemáticos de la provincia, reunirá a corredores aficionados y familias en un ambiente festivo y de concienciación sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables.

La organización anima a toda la ciudadanía a participar y apoyar esta iniciativa que combina deporte, solidaridad y salud en un entorno tan simbólico como el paraje de La Rábida, punto de encuentro habitual de actividades sociales y deportivas en Huelva.

Más información AQUÍ para las inscripciones.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app