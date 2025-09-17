huelva solidaria
La Fundación Marcelino Champagnat abre una formación para preparar las Pruebas Libres de la ESO en Huelva
El programa arrancará el próximo 14 de octubre y está dirigido a todas aquellas personas que deseen completar sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria
La Fundación Marcelino Champagnat ha anunciado el inicio de una nueva formación destinada a preparar las Pruebas Libres para la obtención del Graduado en ESO. El programa arrancará el próximo 14 de octubre y está dirigido a todas aquellas personas que deseen completar sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria.
Las personas interesadas pueden solicitar información o formalizar su inscripción a través de llamada o WhatsApp en el número de contacto facilitado por la Fundación. Asimismo, también es posible inscribirse directamente mediante el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.office.com/e/G7qyEQstW0.
La Fundación Marcelino Champagnat, vinculada a la tradición educativa marista, desarrolla en Huelva una intensa labor social y formativa orientada a la inclusión, la igualdad de oportunidades y la atención a personas en situación de vulnerabilidad. A través de programas de apoyo escolar, orientación laboral, formación básica y acompañamiento personal, la entidad busca ofrecer herramientas que permitan mejorar la empleabilidad, la autonomía y el futuro de sus participantes.
Con esta iniciativa, la Fundación refuerza su compromiso con la educación y la formación integral, facilitando que más personas puedan obtener el título de la ESO y, con ello, abrir nuevas puertas tanto en el ámbito académico como en el laboral.