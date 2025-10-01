La Fundación Laberinto celebra este sábado un Rastrillo Solidario en Huelva en apoyo a los jóvenes con enfermedades raras

La Plaza de la Constitución de Huelva se llenará de vida este sábado 4 de octubre con una nueva edición del Rastrillo Solidario de la Fundación Laberinto, una cita que se desarrollará entre las 12:30 y las 21:00 horas y que combinará ocio, gastronomía, cultura y solidaridad.

El objetivo de la jornada es doble, por un lado, dar visibilidad a la realidad de las enfermedades raras y recaudar fondos para el Centro Polivalente que la entidad construye actualmente, un espacio ya en fase avanzada que ofrecerá atención y soporte a jóvenes con discapacidades físicas e intelectuales severas, muchas de ellas vinculadas a enfermedades poco frecuentes o sin diagnóstico.

Una programación para todos los públicos

El Rastrillo Solidario contará con un programa variado y participativo. Habrá un concurso de tortillas, degustación de dulces típicos de la aldea de El Buitrón, desfiles de moda, actuaciones musicales a cargo de grupos jóvenes de Cultura en los Barrios dirigidos por María Estévez, además de una exposición de pinturas y una veintena de stands de artesanía local.

La jornada también tendrá un espacio especial con el Café Solidario, que contará con la cantante onubense Ana de Caro como madrina del evento.

Solidaridad que transforma

La Fundación Laberinto destaca que este encuentro es mucho más que una fiesta popular, es un llamamiento a la colaboración y a la generosidad ciudadana. «Cada aportación, cada gesto, puede marcar la diferencia en la vida de muchos jóvenes que necesitan y merecen todo nuestro apoyo», subrayan desde la organización.

Con actividades para disfrutar en familia, buena gastronomía y música en directo, la cita promete ser un día de convivencia en el que Huelva podrá volcarse con una causa noble y necesaria.