La Asociación Luz y Alegría presenta su I Cena de Gala y el Rastrillo Benéfico Navideño

La Asociación Benéfica Luz y Alegría presentó ayer los carteles de su I Cena de Gala con Subasta Benéfica y de su Rastrillo Benéfico Navideño, dos iniciativas solidarias que marcarán el inicio de una nueva etapa para la entidad, caracterizada por la ilusión, el crecimiento y el compromiso social.

Durante el acto, la Asociación expresó su agradecimiento a todas las personas, entidades y medios de comunicación que están respaldando este proyecto. Entre los reconocimientos destacó la colaboración de los hermanos Alejandro y Francisco Ruiz Mayal, que han cedido de manera generosa el espacio La Casona, sede tanto de la gala del 28 de noviembre como del rastrillo navideño, que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre.

También se puso en valor el trabajo de la artista onubense Sonia Hermosín, autora del cartel del Rastrillo Benéfico Navideño, cuya obra refleja el espíritu solidario de Luz y Alegría. La gala estará conducida por la presentadora Eva Ruiz, y contará con la participación de Laura Sánchez y Vicky Martín Berrocal en la subasta benéfica. El encuentro concluirá con una zambomba flamenca.

La Asociación subrayó igualmente el respaldo de los patrocinadores, empresas colaboradoras y la Diputación de Huelva, así como la excelente respuesta de la ciudadanía, que agotó en pocos días todas las mesas disponibles para la cena solidaria. «Contamos con un equipo de voluntarios maravilloso», destacaron.

Un rastrillo con esencia navideña

El Rastrillo Benéfico Navideño reunirá durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre a una veintena de marcas llegadas de distintos puntos de la provincia y de otras localidades como Sevilla, Jerez de la Frontera o Madrid. La gran carpa de La Casona se transformará en un espacio lleno de magia e ilusión donde los visitantes podrán encontrar propuestas de bisutería, moda infantil y de caballero, complementos, artículos de hogar, decoración, repostería, floristería, imaginería, belenes, belleza, moda flamenca, fotografía, retratos y otras muchas creaciones artesanales.

Cada stand contará con su identidad propia y cada detalle estará pensado para transmitir el espíritu navideño que da nombre a la Asociación. Luz y Alegría invita a todos los onubenses y a los vecinos de la provincia a redescubrir productos únicos, dejarse envolver por los aromas y colores de la Navidad y contribuir, con cada compra, a ayudar a quienes más lo necesitan.

La entidad confía en que este doble evento solidario permitirá «llenar de luz y alegría muchos hogares esta Navidad», reforzando su labor social y consolidando un proyecto que nace con vocación de continuidad.