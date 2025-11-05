Así es Borja, el onubense que participa en 'La Isla de las Tentaciones': afirma ser «muy golfo» y un «crack con las manos»

'La Isla de las Tentaciones', uno de los programas más exitosos de los últimos años en España, comenzó ayer la emisión de su novena temporada. Sandra Barneda vuelve a presentar este reality en el que cinco nuevas parejas pondrán a prueba su amor en las increíbles villas ubicadas en la República Dominicana.

Juanpi y Sandra (Cádiz), Gilbert y Claudia (Mallorca), Lorenzo y Nieves (Almería), Rodri y Helena (Madrid) y Darío y Almudena (Málaga), serán las cinco parejas que tendrán que resistir a la tentación de los solteros y solteras de esta nueva edición que tendrá protagonismo onubense, pues uno de los tentadores es de la provincia de Huelva.

Así es Borja, el onubense que participa en el programa

Las chicas de una de las dos villas tendrán como tentador a Borja, un joven onubense de 27 años natural de Isla Cristina que promete dar momentos únicos en el programa. Él mismo se ha definido como una persona impulsiva a la que le gusta la aventura, además de asegurar ser un crack con las manos.

El onubense, durante su presentación, también reconoció ser «muy golfo» y «un poco caliente», dos afirmaciones que el propio Borja dijo entre risas. El isleño, además, confiesa tener una gran personalidad que le sirve de gran utilidad para ligar.

«La serpiente no siempre muerde… a veces enseña. Dicen que simboliza la traición, el engaño, la tentación. Pero también representa la renovación, el cambio, la evolución. Algunos te verán como el veneno, otros como la cura. Lo que te destruye puede salvarte y lo que te salva puede acabar contigo», afirma Borja en sus redes sociales.

Promete emociones fuertes

Borja pretende dar mucho que hablar en el programa, donde espera darlo todo y, en caso de que alguna chica tenga problemas con su pareja, afirma que él estará ahí para solucionarlo, intentando ser una de las mayores tentaciones para ellas.

Esta noche a las 21:45 horas se emitirá en Telecinco el segundo capítulo de esta nueva temporada de 'La Isla de las Tentaciones' donde los espectadores podrán ver a Borja en acción. Un onubense con una fuerte personalidad y con alma de seductor que no quiere pasar desapercibido durante su paso por el programa.