El runrún: Se traspasa una clásica tienda del centro de Huelva

El centro de Huelva que los onubenses de más edad va borrando su rastro. Las franquicias han ido ganando terreno a los comercios tradicionales y bares, aunque hay clásicos que llevan una vida resistiendo.

En este selecto club se venía encontrando hasta ahora en pleno centro de Huelva una tienda especializada en artículos para el caballo, moda y complementos, Se trata de Llanes, en la calle Arquitecto Pérez Carasa, en cuyo escaparate figura el cartel de 'se traspasa'.

Quizás algún emprendedor quiera tomar el relevo a quienes han regentado este negocio durante muchas décadas y permita que este lugar de referencia siga haciendo más longeva aún su historia.