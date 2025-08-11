Esta es la playa de Huelva a la que tienes que ir si quieres 'gozar de la tranquilidad', según Traveler

La costa de Huelva cuenta con 120 kilómetros de litoral que ofrece opciones para todos los gustos. Hay arenales perfectos para ir con niños, zonas adaptadas para perros, espacios vírgenes sin apenas servicios y también playas nudistas. Una oferta variada que permite elegir entre comodidad, naturaleza o discreción, pero que siempre tiene un punto en común; nada más y nada menos que la calma que se respira junto al mar.

Esa tranquilidad, dentro de la mayor afluencia que puede experimentarse durante el verano, es uno de los grandes atractivos del litoral onubense. Sin embargo, hay lugares que pueden destacar por encima de otros. Y es que, entre todas las opciones, la revista Traveler ha destacado una playa concreta como la mejor para «gozar de la tranquilidad», lejos del bullicio habitual de otros destinos.

Esta es la playa de Huelva que recomienda Traveler para 'gozar de la tranquilidad'

Al hilo de lo anterior, en un artículo en el que se hace un repaso por las mejores playas de Huelva, Traveler menciona cerca de una veintena, aunque recalca la tranquilidad que se respira en la playa de La Bota. Situada en el término municipal de Punta Umbría, este extenso arenal se extiende desde El Portil hasta Punta de la Canaleta y ofrece un paisaje marcado por dunas y pinares. La ausencia de construcciones en sus alrededores refuerza su carácter natural, convirtiéndola en una de las pocas playas semivírgenes que aún se conservan en la zona.

Imagen de la playa de La Bota YouTube

Además de su tranquilidad, La Bota es una de las mejores playas de Huelva para caminar o hacer deporte. Además, con casi cuatro kilómetros de longitud y arena fina, es un espacio perfecto para pasar el día en familia y descubrir un entorno donde la naturaleza sigue siendo la gran protagonista. En este sentido, según Traveler, la playa de La Bota es «una de las favoritas si quieres caminar, gozar de la tranquilidad y conocer una playa virgen de verdad«.