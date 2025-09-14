Más de 54.800 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos comienzan este lunes las clases en Huelva

Un total de 54.858 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este lunes 15 de septiembre en 144 centros docentes. Del total del alumnado, 47.504 lo hará en la pública en 130 centros y 5.629 en la concertada. El próximo 22 de este mes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 4.631 alumnos en 15 centros. 44.128 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comenzaron las clases el pasado día 10 de septiembre en 171 centros docentes y el día 3 fue el turno del primer ciclo de Infantil, con más de 5.900 escolares. En su conjunto, en Huelva son un total de 111.057 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 8.500 docentes en 484 centros los que comienzan este mes el curso 25-26 en centros públicos, concertados y privados.

111.057 estudiantes Son los alumnos de enseñanzas no universitarias que ya se han incorporado al nuevo curso

El sistema educativo andaluz pierde en Huelva alrededor de 1.690 alumnos en este curso, fundamentalmente en las etapas de Infantil y Primaria, pero también en Secundaria Obligatoria y Bachillerato (-610) y un incremento de más de 300 en la Formación Profesional.

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz destaca lo que denomina su «apuesta por el refuerzo de la plantilla docente» con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos. Son 3.100 los refuerzos en la plantilla pública, de los que 1.652 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, cuyos centros cuentan con un total de 56.474 profesores. En Huelva son 306 los refuerzos docentes, de los que 186 corresponden a institutos, para una plantilla de 3.741.

Formación Profesional

Las enseñanzas de Formación Profesional en Huelva rozan ya la cota de los 12.300 alumnos en la provincia, a la espera de las adjudicaciones de plazas vacantes que se llevan a cabo hasta el mes de noviembre. De ellas, 11.112 corresponden a plazas sostenidas con fondos públicos, es decir, el 90,3%. La oferta supera las 10.600 plazas de nuevo ingreso, lo que supone un crecimiento cercano al 40% respecto al curso 2018-2019. Para este curso la Consejería ha firmado 6.300 convenios con 2.557 empresas.

La nueva oferta formativa refuerza especialmente aquellas ramas profesionales ligadas a sectores en crecimiento y de alto valor añadido para la provincia, como la minería, las energías renovables, el hidrógeno verde o la agricultura de precisión. Se han ampliado también plazas en familias profesionales con alta demanda empresarial, como: Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, Seguridad y Medio Ambiente y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Además, se incorporan nuevas titulaciones en varios puntos de la provincia: IES Pintor Pedro Gómez (Huelva): Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Operación, IES Fuentepiña (Huelva): Grado Medio en Emergencias y Protección Civil, y Curso de Especialización en Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos, IES Cuenca Minera (Minas de Riotinto): Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y CPIFP Profesor José Luis Graíño (Palos de la Frontera): Nuevo Ciclo de Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico

En lo que se refiere a infraestructuras, en Huelva la Consejería ha finalizado un total de 224 obras desde 2019 con una inversión de 54 millones, mientras que además tiene en estos momentos en ejecución otras 13 actuaciones en la provincia por valor de 8 millones de euros.