Los amantes del manga y del videojuego tienen una cita en Gibraleón con 'Pantumanga'

Los amantes de la cultura asiática, los videojuegos y el arte digital tienen este próximo fin de semana una cita en Gibraleón, con la celebración del I Salón del Manga y del Videojuego 'Pantumanga', que se desarrollará en la nave ferial, junto al auditorio municipal. El diputado provincial, José Carlos Roda, junto con la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y el concejal de Juventud del ayuntamiento de Gibraleón, Fran Tamayo, han presentado este evento que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre y que ha levantado una gran expectación en la localidad y en el resto de la provincia.

El diputado provincial, José Carlos Roda, ha señalado que se trata de una iniciativa que «nace con fuerza, ilusión y con la voluntad de convertirse en un referente cultural, juvenil y creativo dentro de la provincia. Eventos como Pantumanga son espacios que fomentan la participación, la convivencia y el encuentro intergeneracional y el acceso a nuevas expresiones culturales».

Desde la Diputación de Huelva, ha añadido Roda, «queremos destacar el enorme valor de este tipo de propuestas. La cultura del manga y el videojuego es hoy una de las manifestaciones artísticas y de ocio más importantes entre la juventud, pero también un sector económico en expansión, lleno de talento, de creatividad y de innovación».

La presentación del evento ha tenido lugar este lunes en la Diputación de Huelva h24

Por su parte, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha asegurado que «nos hemos sentido desbordados ante la avalancha de peticiones que hemos tenido para participar en este Salón del Manga y del Videojuego. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido y esperemos que sea todo un éxito».

Fran Tamayo, concejal de Juventud, ha detallado que el Salón contará con un callejón de artesanos y artistas, con la presencia de unos veinticinco expositores, donde se podrán adquirir los productos de estos artistas, así como una zona comercial con librerías, tiendas de lego, zona de videojuegos, con más de diez pantallas con sillones con volantes, gafas de realidad virtual y todo lo relacionado con el mundo gamer.

Entradas y horarios

Además habrá torneos de videojuegos con sus respectivos premios, softcombat, esgrima medieval, exhibiciones, charlas, conferencias, talleres y concursos, junto con una zona de restauración en la que se podrán degustar los platos típicos de la cultura asiática.

La entrada es gratuita y el horario, tanto el sábado como el domingo, será de doce de la mañana a ocho de la tarde.