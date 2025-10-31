Gibraleón decreta dos días de luto por la muerte del hombre al que le cayó la estructura de un toldo tras el paso de un tornado

El Ayuntamiento de Gibraleón ha decretado dos días de luto en el municipio, los días 1 y 2 de noviembre, por la muerte este jueves por la noche del vecino que resultó herido grave al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII del municipio debido al tornado que afectó al municipio el pasado miércoles.

De este modo, según ha indicado en un comunicado emitido en sus redes sociales, el Consistorio explica que, en señal de duelo, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta durante los dos días de luto.

De la misma manera, ha subrayado que se une «al dolor de los familiares y amigos» de este vecino de la localidad, «quien perdió la vida como consecuencia del temporal que afectó a nuestro municipio«. «Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este momento de gran dolor y pérdida», ha añadido.

Ayuda a los afectados

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro vecino y vamos a seguir trabajando para ayudar a los afectados. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil«, concluye el comunicado.

Este hombre resultó herido grave el pasado miércoles cuando se le cayó una estructura de una terraza a consecuencia del tornado que afectó al municipio olontense y que causó destrozos de diversa consideración.

Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se desplazaron al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que ha tenido que ser reanimado por los sanitarios y que consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Una vez en el hospital fue ingresado en la UCI, pero finalmente ha fallecido en la noche de este jueves.

Se trata de la única víctima mortal del temporal que azotó a la provincias de Huelva y Sevilla el pasado miércoles y que hizo que la Aemet elevará el aviso rojo en el litoral, Condado y Andévalo onubenses. Las lluvias generaron más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Este temporal ha dejado otra persona herida en Carmona, Sevilla.