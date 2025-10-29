Detenido en Almonte un conocido narcotraficante que estaba fugado de prisión

Agentes de la Policía Nacional en Huelva han detenido en la localidad de Almonte a un conocido narcotraficante onubense considerado por los investigadores como uno de los principales traficantes de hachís de Europa, que se encontraba prófugo de la Justicia. El arrestado estaba en búsqueda y captura tras no haber regresado en 2023 al centro penitenciario donde cumplía condena después de disfrutar de un permiso penitenciario.

Según ha informado la Policía Nacional, la detención se produjo en un taller mecánico de Almonte, donde el fugitivo se ocultaba y fue sorprendido por los agentes mientras se encontraba reparando un vehículo. Ante la posibilidad de que pudiera intentar escapar, el dispositivo policial actuó de forma coordinada y rápida, logrando su arresto en el interior del establecimiento. En el momento de la detención, el hombre portaba una importante cantidad de dinero en efectivo, distribuido en billetes de diverso valor.

Orden inmediata de ingreso en prisión

El detenido fue trasladado a la Comisaría Provincial de Huelva para la instrucción de las diligencias correspondientes y, posteriormente, puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. La autoridad judicial decretó su ingreso inmediato en prisión.

Además del quebrantamiento de condena, al fugitivo se le imputan otras requisitorias judiciales dictadas por distintos juzgados de España.