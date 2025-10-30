Cae en Ayamonte el primer premio de la Lotería Nacional

El Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en la capital de España ha acogido esta noche el habitual sorteo de la Lotería Nacional.

El primer premio, con un importe de 300.000 euros a la serie, ha recaído en el número 60966, y se ha vendido en Ayamonte, Barcelona, Almería, y Las Palmas de Gran Canaria.

En la localidad onubense se ha vendido en el despacho receptor número 39.500 situado en la calle Lusitania, número 3.

De otro lado, el segundo premio, con 60.000 euros a la serie, ha correspondido al número 50532 y ha estado bastante repartido por buena parte de la geografía nacional, ya que ha sido vendido en Castrillón (Asturias), Utrera (Sevilla), Premià de Mar (Barcelona), Manresa (Barcelona), Armilla (Granada), Solsona (Lleida), Salamanca, Osuna (Sevilla), La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) y Santa Cruz de Tenerife.