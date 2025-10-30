La nueva cervecería marisquería de Huelva busca personal

Abrirá sus puertas próximamente enfrente de la rotonda de Los Litri, donde estaba el marroquí Fez

El local donde irá ubicada la Cervecería Marisquería La Gamba de Huelva
R. Ubric

A rey muerto, rey puesto. En el año 2021 cerró sus puertas el restaurante marroquí Fez, que estaba situado justo enfrente de la rotonda de Los Litri en el inicio de la calle San Sebastián de Huelva capital, es decir, a un paso del centro y junto a la avenida Pablo Rada.

Ya Huelva24 avanzó hace unos días que había obras en dicho local para la apertura de un nuevo establecimiento dedicado a la restauración. Y ahora ya se conoce que el nuevo local se llamaría Cervecería Marisquería La Gamba de Huelva y abrirá al público dentro de sólo unas semanas.

En la puerta del futuro negocio hay carteles en los que los propietarios informan de que precisan de camareros/as y que los interesados/as en dichas ofertas de trabajo pueden enviar sus currículum a la dirección de email cervecerialagambadehuelva@gmail.com.

«Si tienes experiencia en hostelería, te apasiona el trato con el cliente y buscas un proyecto estable, te esperamos», señalan también en el cartel los dueños de la futura nueva cervecería de Huelva.

Competencia

Competirán en la capital onubense con marisquerías como La Ría, Er Chiclanero, El Rey del Barril, Paco Moreno, el Tapeíto, la Ciudad del Marisco, Marisquería La Plaza, Los Maestres o La Cantina del Puerto, entre otras.

