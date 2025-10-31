Las inundaciones de Huelva se cobran su primera víctima

El fuerte temporal que asoló este miércoles la provincia de Huelva, que estuvo varias horas por la mañana incluso con el aviso rojo, se ha cobrado una víctima, según ha podido confirmar Huelva24.

Se trata de un hombre de 59 años de edad al que se le cayó encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de Gibraleón. Le golpeó en la cabeza y le provocó un traumatismo cranoencefálico, por lo que tuvo que ser reanimado por los servicios sanitarios que se desplazaron hasta dicho lugar.

Un equipo del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap), junto a efectivos del 061 consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva capital, donde finalmente ha fallecido a consecuencia de las heridas que sufrió en el duro golpe que le propinó el toldo.

Declaración de zona catastrófica

Varios operarios del Ayuntamiento de Gibraleón estuvieron este jueves trabajando para limpiar y retirar los restos de ramas y árboles caídos a causa del temporal en las zonas afectadas por las lluvias y por el tornado que asoló al pueblo durante la tormenta y que también provocó que este hombre acabara herido de gravedad.

La alcaldesa del municipio olontense, Lourdes Martín, junto a miembros de su equipo de Gobierno y técnicos, visitaron este jueves las zonas dañadas para hacer una valoración de los daños sobre todo en múltiples viviendas y vehículos, que se expondrán este viernes en el pleno municipal donde, indican, también se valorará la posibilidad de pedir la declaración de zona catastrófica.