Ruta de la Tapa en Mazagón: Establecimientos y platos gourmet

La Ruta Gastronómica de Mazagón ofrece una suculenta oferta para el fin de semana. 16 establecimientos hosteleros se han esforzado para ofrecer una selección de tapas gourmet que convierten a la localidad costera en destino obligado para los paladares más exigentes entre este viernes 31 y el domingo 2.

Esta iniciativa de dinamización turística que impulsa Unipo Mazagón con la colaboración del Ayuntamiento de Moguer y el apoyo de otras instituciones y empresas, alcanza este año su decimoséptima edición gracias al compromiso de todos los establecimientos participantes por seguir conjugando la calidad de sus productos con la innovación y la originalidad en sus presentaciones, unas deliciosas recetas que podremos degustar durante el fin de semana por 4 euros la tapa.

Estos son los 16 bares y restaurantes que han elaborado platos especiales para este evento gastronómico, convertido ya en un elemento dinamizador del otoño en Mazagón. En algunas se detallan los sabrosos ingredientes que las componen, pero otras son una sorpresa que deberán descubrir los comensales.

Locales y tapas

Luxury presenta The First, Camarina nos ofrece sus Mordisquitos de Primavera, Taberma Reyes nos descubre El Alma del Sur, Salmuera una Cococha Escondida, Casa Pedro participa con Por la Paz en Gaza, Freiduría El Pescaíto con un Salmón a la Naranja, Barola con un Volován de Carrillera Ibérica con salsa diabla y gratinado de queso de cabra, Taberna Baco ha preparado un Sabor en Dos Tiempos, Casa Irina nos invita a degustar La Magia Gastronómica, Tasca Marina un Uni-Sando con reminiscencias japonesas, La Cocina concursa con un sabroso Puchero 2.0, el Rincón de la Hostería nos propone una Milhoja de Presa Ibérica con salsa de boletus, foie y aove de trufa, La Barra Pesquera ha elaborado una Tosta de Atún Rojo, Casa Pepe concursa con su Capricho Exótico, Restaurante el Remo con una Trilogía de Sabores, y Restaurante Las Dunas con un Pan Brioche con Pulpo Encebollado.

El evento cuenta con un programa complementario de actuaciones de animación y pasacalles festivos relacionados con Hallowen, que aumentan más si cabe el atractivo de Mazagón como destino turístico del fin de semana.

Un pasacalles de Halloween abrirá el evento en Mazagón h24

De entre todas estas recetas, un jurado elegido por sorteo en el acto inaugural que se realizará el viernes a las 20 horas en la plaza Odón Betanzos, elegirá la tapa ganadora de esta ruta que ofrece una completa visión del gran trabajo que realizan los hosteleros de Mazagón.

En la clausura del evento prevista para el domingo a las 17.30 horas en el mismo espacio público, se darán a conocer los premios de esta ruta gastronómica y se sortearán entre el público que haya recorrido los distintos locales, varios regalos cedidos generosamente por empresas locales.

Para participar en este sorteo será necesario visitar al menos cinco establecimientos y sellar en ellos los pasaportes que podrán recogerse y entregarse en todos los locales participantes.