Punta Umbría y Gibraleón celebran Halloween con múltiples actividades

Punta Umbría celebra desde este martes diversas actividades relacionadas con la celebración de Halloween, entre las que se enmarcan la exposición en la Biblioteca Municipal 'Qué leer en Halloween', que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre. Incluye una mesa con relatos para niños y adultos relacionados con la temática de vampiros, zombis y terror, un Tour del Terror o una nueva edición de la Casa del Terror.

El Tour del Terror es un concurso con un premio de cien euros al mejor disfraz y otro de cien euros en material deportivo para el segundo clasificado. Para participar, hay que conseguir sellar un Pasaporte del Terror en al menos cuatro de los cinco puntos colaboradores: los colegios San Sebastián y Enebral, el Mercado de Abastos de la calle Ancha, y los establecimientos 3:30 y Caracoles. Los pasaportes se entregan en estos puntos a todas las personas que acudan disfrazadas, ha indicado el Consistorio.

El viernes 31 vuelve un año más la Casa del Terror, que este año cambia de ubicación a la planta superior del Mercado de Abastos por la previsión de lluvias. Contará con dos pases: uno infantil, con sustos moderados, y otro «terrorífico, para los más valientes». La entrada tendrá un precio simbólico de un euro, que se destinará a la asociación Resurrección con fines benéficos. El pase infantil comenzará a las 17,00 horas, y el pase terrorífico, a las 19,00 horas.

Además, en el Bar 3:30 habrá pintacaras, chuches y bebida «terrorífica» para todos los públicos desde las 19,00 hasta las 00,00 horas. En el Bar Caracoles, se repartirán chuches para los más pequeños durante toda la tarde.

En cuanto a los centros educativos, el Colegio San Sebastián abrirá las puertas de su Casa del Terror el jueves 30, de 17,30 a 20,00 horas, con una entrada de un euro. Por su parte, el Colegio Enebral celebrará su propio Pase del Terror el jueves 30 y el viernes 31, de 17,00 a 18,00 horas para el pase infantil, y de 18,00 a 20,00 horas para el pase terrorífico. La entrada costará 1,50 euros, y lo recaudado en ambos centros se destinará al AMPA.

En el ámbito deportivo, el jueves 30 se ha organizado una masterclass de Combat a las 19,00 horas. Los asistentes deberán llevar un dulce saludable inspirado en la temática de Halloween, y se premiará al mejor disfraz.

"Un campo de supervivencia con cientos de participantes"

La Diputación de Huelva ha acogido este martes la presentación del evento 'Love Zombies', una de las citas más esperadas del calendario juvenil de Gibraleón, que se celebrará el próximo 31 de octubre, a partir de las 23,00 horas, coincidiendo con la noche de Halloween.

En el acto han participado el diputado provincial José Carlos Roda; la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín; y el concejal de Juventud, Fran Tamayo, ha indicado la institución provincial.

El diputado provincial ha destacado que se trata de un evento que «cada año gana más seguidores y convierte las calles de Gibraleón en un auténtico escenario de emoción, diversión y participación ciudadana». Con ello, el municipio «volverá a transformarse en un campo de supervivencia donde cientos de participantes vivirán una experiencia inmersiva y llena de adrenalina», ha indicado.

Roda ha puesto en valor que esta cita «supone una magnífica oportunidad para dinamizar el ocio juvenil y familiar, al tiempo que promueve el turismo y la actividad económica local». En este sentido, ha invitado «a toda la provincia y a quienes quieran venir de fuera a que se acerquen esa noche a Gibraleón, porque van a vivir una experiencia inolvidable».

Por su parte, la alcaldesa de Gibraleón ha señalado que «ya quedan muy pocas entradas disponibles, con más de 600 vendidas, y cada año se supera esta cifra porque es un evento que entusiasma a los jóvenes». Martín ha querido destacar especialmente que «es una actividad completamente sana, en la que los jóvenes demuestran que pueden divertirse toda la noche sin consumir alcohol ni drogas, participando en una gincana deportiva donde el miedo, la orientación y el ingenio se dan la mano».

La alcaldesa ha explicado que los participantes, divididos entre zombis y supervivientes, deben superar una serie de pruebas por todo el municipio «tomando decisiones rápidas y agudizando el ingenio, ya que quien antes logre resolver todos los desafíos será el vencedor de esta gran aventura» y ha señalado que «la Plaza 28 de Febrero y el recinto ferial se llenan de juventud, y no solo de Gibraleón, sino también de jóvenes de toda la provincia, de Sevilla y de Cádiz, que vienen cada año atraídos por este evento tan singular».

Asimismo, ha agradecido «el trabajo del equipo de actores y actrices que dan vida a los zombis, así como la dedicación del concejal de Juventud, Fran Tamayo, que es quien organiza y coordina todo este despliegue».

Por su parte, el concejal ha recordado que el evento «no ha dejado de crecer desde que comenzó en 2018, salvo el paréntesis por la pandemia, ya que empezamos con 300 participantes y ahora rozamos los 700, porque la demanda no deja de aumentar», ha explicado.

Tamayo ha adelantado que este año la historia contará con una nueva trama: «una misteriosa secta asegura poder librar a Gibraleón de los zombis sin recurrir a la ciencia, y los supervivientes tendrán que descubrir si es verdad o no». Por último, ha animado a los jóvenes «a formar vuestro equipo de supervivencia y venir el 31 de octubre a Gibraleón para luchar contra esta pandemia zombie». Para más información se puede visita www.lovezombies.es.