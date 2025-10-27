«Los gamberros que se valgan del disfraz para hacer fechorías en Halloween» recibirán duras sanciones en Isla Cristina

La Policía Local de Isla Cristina ha lanzado un serio aviso a través de sus redes sociales de cara a los días festivos que se avecinan esta semana con el día de los Difuntos, el día de Las Castañas o Halloween

Así, señalan que en los últimos años «se está transformando en el Halloween de los gamberros que se dedican a salir enmascarados para arrojar huevos, partir retrovisores y hacer fechorías de todo tipo, valiéndose del disfraz para no ser reconocidos».

Así, informan de que arrojar huevos u otros objetos a la vía pública puede suponer sanciones de hasta 600 euros por infracción a la Ley Orgánica 4/15 de Seguridad Ciudadana, incluso infracciones penales si se provocan daños personales o materiales cuantiosos.

La Policía Local de Isla Cristina ha aumentado el número de efectivos para tratar de evitar este tipo de incidentes y han informado que sancionará a quién lleve a cabo este tipo de prácticas, así como que incautará cualquier objeto que sea susceptible de ser utilizado para ello.

Colaboración de comercios y desavíos

«El hecho de ir enmascarados no supone una infracción, pero ir con la cara cubierta por máscaras o pasamontañas, si sería un agravante de la infracción que cometieran. Es una pena que los jóvenes no continúen la tradición de este día en el que se iba a pasar el día al campo con los amigos o familiares. La Policía Local ofrecerá a los vándalos el truco o trato en forma de multa, que si además resultan ser menores acabarán pagando los papás o las mamás», señalan los agentes en un comunicado.

Finalmente también han solicitado la colaboración de comercios y desavíos para que no vendan huevos a grupos de personas disfrazadas y así no fomenten este tipo de conductas incívicas.