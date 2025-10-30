Los trenes Huelva-Sevilla van recuperando la normalidad tras una avería en la catenaria

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado en la mañana de este jueves de que se ha solucionado una incidencia que mantenía interrumpida la circulación de trenes entre Huelva y Sevilla. Habría falta de tensión en la catenaria en San Juan del Puerto a causa del temporal de lluvia y viento, pero aseguran que la incidencia está ya «solucionada».

«Los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual», ha indicado en las redes sociales Adid, que desde este miércoles ha tenido a personal en la zona trabajando para solucionar esta avería.

✅La incidencia queda solucionada. Los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual. https://t.co/C7U03fzN3O — INFOAdif (@InfoAdif) October 30, 2025

Renfe avisó en la mañana de este jueves que debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvias, el servicio ferroviario en algunas zonas de Andalucía se encuentra afectado. En el caso de los trayectores entre Sevilla y Huelva de media distancia, los primeros servicios se han realizado por carretera.

ACTUALIZACIÓN ANDALUCÍA 30/10



🟡Debido a la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvias, el servicio ferroviario en algunas zonas de Andalucía se encuentra afectado. La situación actual es la siguiente:



🚆Larga Distancia:



- ALVIA… — InfoRenfe (@Inforenfe) October 30, 2025

Durante la jornada del miércoles también se tuvo que interrumpir el tren de la Sierra al caerse un árbol en el tramo entre las localidades de Gibraleón y Calañas.