Ni Cádiz ni Málaga: la playa de España que tiene más horas de sol al año está en Huelva

Huelva es una provincia privilegiada. Sus fantásticas playas, su extraordinaria gastronomía y sus espacios naturales de gran belleza la convierten en uno de los destinos más increíbles del país. Un lugar único donde, además, es posible disfrutar de un clima envidiable durante prácticamente todo el año.

Este último aspecto, de hecho, es una de las características más destacadas de Huelva, que tiene el gran privilegio de ser la provincia más soleada de España, como ha determinado un estudio elaborado por Holaluz que determina cuáles son las zonas del país que tienen más horas de sol.

La playa más soleada de España

Según indica el informe, la provincia de Huelva no sólo es la provincia más soleada de España, sino que también cuenta con la playa que más horas de sol recibe al año. Se trata de Punta Umbría, donde sus habitantes pueden disfrutar de 3.527 horas de sol cada año. Su temperatura media durante los meses de verano, además, es muy agradable, pues sus máximas oscilan entre los 28 y 32 grados.

Su agradable clima es uno de los motivos por los que Punta Umbría se ha convertido en uno de los principales destinos del litoral onubense durante el verano. Un lugar donde, además, es posible disfrutar de unas playas extraordinarias y una gastronomía única.

Imagen de Punta Umbría h24

Los encantos de Punta Umbría

La Playa de Punta Umbría está considerada como una de las mejores de Huelva. Cuenta con 3,8 kilómetros de extensión y se caracteriza por tener arena fina y dorada y un ambiente familiar muy tranquilo. Además, al ser una playa urbana, cuenta con un gran número de servicios e infraestructuras que la hacen muy cómoda y accesible para los bañistas. Otro de los encantos de Punta Umbría es su gastronomía, ya que cuenta con una gran variedad de chiringuitos y restaurantes que disponen de una oferta culinaria única.

Son algunos de los motivos por los que miles de turistas eligen cada verano esta playa de Huelva para pasar unos días de vacaciones. Un enclave único del litoral onubense que, además, ha sido destacado como el lugar más soleado de España.