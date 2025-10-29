Comienza la instalación de los cajeros automáticos en pequeños núcleos de la provincia de Huelva: estarán operativos la próxima semana

Laprovincia de Huelva empieza a ver cumplida una de las promesas más esperadas por su población rural. Este miércoles comienzan a instalarse los primeros cajeros automáticos impulsados por la Diputación, y según han confirmado a Huelva24 fuentes de la institución provincial, la previsión es que la próxima semana estén ya en funcionamiento.

La iniciativa, pionera en la provincia, busca garantizar el acceso al dinero en efectivo, frenar el aislamiento financiero y contribuir a combatir el despoblamiento rural. Así, por primera vez, muchas aldeas, pedanías y pequeños núcleos costeros contarán con un cajero operativo las 24 horas.

Servicio histórico en tiempo récord

El plan impulsado por la Diputación Provincial contempla la instalación de cajeros en más de una treintena de núcleos con los que el ente se comprometió a hacerlo antes de que finalizase 2025, cumpliendo en tiempo récord este compromiso que el equipo de Gobierno provincial se marcó como prioritario.

Los cajeros, completamente autónomos y con un consumo eléctrico mínimo, permitirán realizar reintegros, pagos de recibos de la Agencia Tributaria y otras operaciones básicas. Además, estarán ubicados en puntos estratégicos acordados con los ayuntamientos para garantizar su máxima utilidad y seguridad. Se da de este modo respuesta a una demanda histórica en territorios donde las entidades bancarias no han tenido nunca presencia o habían dejado de prestar el servicio por considerarlo no rentable, ante la merma de población y el crecimiento de la banca digital.

De la Sierra al Litoral

El mapa de ubicaciones de estos cajeros automáticos abarca desde aldeas de la Sierra hasta zonas turísticas del litoral. En el entorno serrano, por ejemplo, Aracena dispondrá de cinco cajeros (en Carboneras, Castañuelo, Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre); Almonaster la Real contará también con cinco (Calabazares, Cueva de la Mora, El Patrás, Las Veredas y Mina Concepción); y Cortegana tendrá dos, en La Corte y San Telmo.

Otros municipios beneficiados serán Aroche (Las Cefiñas), Corteconcepción (Puerto Gil), Castaño del Robledo, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, La Nava, Linares de la Sierra, Los Marines, Puerto Moral, Valdelarco, Los Romeros (Jabugo) y La Corte (Santa Ana la Real).

En el Andévalo, se instalarán en Sotiel (Calañas), Las Herrerías (Puebla de Guzmán), Campofrío, La Granada de Riotinto, Berrocal y El Villar (Zalamea la Real). También Candón y Clarines (Beas) y Montes de San Benito (El Cerro de Andévalo) contarán con estos nuevos puntos de acceso.

En la costa, se suman Costa Esuri e Isla Canela (Ayamonte), Pozo del Camino (Isla Cristina), El Portil (Punta Umbría) y La Monacilla (Aljaraque), zonas con gran afluencia en verano y una alta demanda de servicios financieros.

Desde la Diputación destacan que este proyecto no solo responde a una necesidad práctica, sino que representa un símbolo de dignidad e igualdadde oportunidades para quienes viven fuera de los grandes municipios. Así, con los primeros cajeros ya instalándose esta semana, y los primeros operativos previstos para los próximos días, la provincia de Huelva da un paso más hacia un territorio más cohesionado y conectado.