El Ayuntamiento de Niebla amenaza con denunciar a Endesa por los «continuos cortes de luz»

El Ayuntamiento de Niebla ha emitido un comunicado en el que amenaza con llevar a los tribunales a Endesa por los continuos cortes de luz que sufre la localidad.

El consistorio ha mostrado su «malestar» por los continuos cortes de suministro eléctrico que «de forma reiterada, vienen sufriendo nuestros vecinos y vecinas en los últimos meses». Ha indicado que estas interrupciones no solo ocasionan molestias en la vida diaria, sino que también afectan «gravemente a negocios locales, personas mayores y familias con necesidades especiales, así como a los equipos e instalaciones municipales».

Ha recordado que han trasladado en numerosas ocasiones a Endesa la necesidad de una solución inmediata y definitiva, pero la situación persiste. «También esta vez estamos a la espera de su respuesta por los medios oficiales», ha agregado.

En esta situación, el Ayuntamiento iliplense exige «una explicación clara y transparente sobre las causas reales de estos cortes», así como «un calendario de actuaciones para corregir las deficiencias en la red», además de «compromisos concretos para garantizar un suministro estable y de calidad».

Por último, ha indicado que en caso de no recibir una respuesta con un compromiso firme, detallado y público para todo el pueblo de Niebla, que incluya medidas inminentes y efectivas, «nos veremos en la necesidad de asesorarnos legalmente y tomar las medidas pertinentes en materia de consumo, o en cualquier otro ámbito necesario, contra la empresa suministradora».

Esto incluiría la posibilidad de promover reclamaciones colectivas, o movilizar reclamaciones particulares, «como representantes máximos de la unidad del municipio y sus vecinos, que expresamos nuestro profundo malestar por la situación que llevamos viviendo durante tanto tiempo».

Acaba diciendo el comunicado que «nuestra localidad merece un servicio eléctrico digno, acorde con lo que pagamos y con los derechos que nos amparan».